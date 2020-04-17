В Приморье из-за эпидемии приостанавливают плановую госпитализацию

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Приморском крае региональное правительство выступило с важным заявлением. В крае приостанавливается плановая госпитализация. Попасть на лечение в больницы теперь смогут лишь определенные группы пациентов.

– Плановая госпитализация в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе, – отметила заместитель председателя Правительства края, министр здравоохранения Анастасия Худченко.

На данный момент в Приморье официально зарегестрировано 49 случаев заражения COVID-19. Среди больных трое малышей, включая семимесячную девочку. Лишь за последние сутки в крае выявлено сразу 9 больных с коронавирусной инфекцией. Еще 20 человек, среди которых медики, ждут результаты тестов, отправленных в Новосибирск.

На карантине в Приморье оказался целый поселок. Двое жителей Подъяпольское до госпитализации с коронавирусом успели поработать за прилавком и сходить на шумную вечеринку. Поэтому истинные масштабы заражения еще предстоит выяснить специалистам.

Напомним, в Приморском крае также приостановлены квоты по ЭКО. Плановые процедуры для желающих стать родителями временно прекращены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В качестве меры профилактики по распространению инфекции, в регионе определен специальный роддом для женщин, у которых подозревают коронавирус.

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