2020-04-17T06:34:27+03:00
Общество

В Приморье из-за эпидемии приостанавливают плановую госпитализацию

Попасть на запланированное ранее лечение смогут определенные группы пациентов
Милана СОКОЛ
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Госпитализировать будут в экстренных случаях, а планово только пациентов с серьезными патологиямиГоспитализировать будут в экстренных случаях, а планово только пациентов с серьезными патологиямиФото: Милана СОКОЛ
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Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Приморском крае региональное правительство выступило с важным заявлением. В крае приостанавливается плановая госпитализация. Попасть на лечение в больницы теперь смогут лишь определенные группы пациентов.

– Плановая госпитализация в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе, – отметила заместитель председателя Правительства края, министр здравоохранения Анастасия Худченко.

На данный момент в Приморье официально зарегестрировано 49 случаев заражения COVID-19. Среди больных трое малышей, включая семимесячную девочку. Лишь за последние сутки в крае выявлено сразу 9 больных с коронавирусной инфекцией. Еще 20 человек, среди которых медики, ждут результаты тестов, отправленных в Новосибирск.

На карантине в Приморье оказался целый поселок. Двое жителей Подъяпольское до госпитализации с коронавирусом успели поработать за прилавком и сходить на шумную вечеринку. Поэтому истинные масштабы заражения еще предстоит выяснить специалистам.

Напомним, в Приморском крае также приостановлены квоты по ЭКО. Плановые процедуры для желающих стать родителями временно прекращены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В качестве меры профилактики по распространению инфекции, в регионе определен специальный роддом для женщин, у которых подозревают коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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