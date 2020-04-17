2020-04-17T08:09:53+03:00
Общество

Пришли результаты анализов на коронавирус у тех, кто контактировал с зараженными в Подъяпольском

Число контактировавших выросло до 65 человек, поселок остается закрытым
Сергей БАЛАНОВ
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Поселок Подъяпольское на берегу Уссурийского заливаПоселок Подъяпольское на берегу Уссурийского заливаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Село Подъяпольское губернатор Приморья назвал одним из трех крупных очагов заражения коронавирусом в регионе. Здесь диагноз коронавирус подтвердился у местной жительницы и у ее взрослого сына, они вернулись из Московской области, но не изолировались, а торговали продуктами в своем магазине и ходили на день рождения к знакомому. В итоге власти ограничили въезд в поселок и взяли анализы у тех, кто мог заразиться после контакта.

Провести тест на коронавирус пришлось 55 жителям поселка, с которыми успели пообщаться двое зараженных.

- Первые тесты показали отрицательный результат. Но мы не можем исключать, что повторный результат анализов, который будет проведен 23 апреля, изменится. Такие случаи уже бывали. Именно поэтому крайне важно, чтобы все эти граждане оставались в режиме изоляции, не подвергали других возможной опасности, – подчеркнули в оперативном штабе.

Как сообщил главный врач Шкотовской центральной районной больницы Михаил Молдаванов, по состоянию на 17 апреля было выявлено еще 10 человек, находившихся в прямом контакте с инфицированными. Результаты их анализов пока неизвестны.

На сегодняшний день число официально подтвержденых в крае случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 49. Еще 20 человек, включая медиков, ждут результатов анализов в статусе "подозрительных".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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