2020-04-20T04:27:14+03:00
Общество

В Приморье появился новый региональный министр цифрового развития и связи

Предыдущего руководителя ведомства уволили, как несправившегося с задачами в условиях эпидемии коронавируса
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В Приморском крае назначен новый министрВ Приморском крае назначен новый министрФото: Анна ПЛЕТНЕВА
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Новый министр цифрового развития и связи назначен в Приморье, сообщило правительство региона. Возглавил краевое министерство Константин Волошин, ранее руководивший Сахалинским филиалом ПАО «Ростелеком».

Его предшественника на посту, Сергея Максимчука 17 апреля освободил от занимаемой должности губернатор Олег Кожемяко. Глава края был неудовлетворен работой чиновника, который не справился с задачами, стоящими перед ведомством в период режима полной самоизоляции. В частности с запуском электронной системы пропусков и эффективным дистанционным обучением в образовательных организациях края.

Справка:

Константин Геннадьевич Волошин родился в 1974 году во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет (ДВФУ). В телекоммуникационной отрасли начал работать с 1996 года. Работал в компаниях: ОАО «Электросвязь» Приморского края, ОАО «Дальсвязь», ЗАО «АКОС», Сахателеком ОАО «Ростелеком», «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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