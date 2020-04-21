2020-04-21T15:26:02+03:00
Общество

Власти региона объяснили ночную очередь из скорых перед инфекционкой во Владивостоке

Три врача вели прием пациентов всю ночь
Сергей БАЛАНОВ
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Минздрав прокомментировал очередь из скорых во Владивостоке. Фото: Игорь НовиковМинздрав прокомментировал очередь из скорых во Владивостоке. Фото: Игорь Новиков
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Во вторник, 21 апреля, в СМИ появилась информация о том, что Владивостокская инфекционка, где лежат пациенты с COVID-19, приняла сразу 33 человека, почти все поступившие - жители Владивостока и Надеждинского района. Кареты «скорых» при этом стояли в большой очереди.

В пресс-службе правительства Приморского края прокомментировали эту ситуацию.

- Речь идет о краевой клинической больнице №2, в ней развернуто инфекционное отделение для лечения больных с коронавирусом. В ней и ранее находились пациенты, а сегодня ночью туда переводили тех, у кого заподозрили коронавирусную инфекцию из числа лежавших в хирургическом и урологическом отделениях «тысячекоечной» больницы, а также персонал. Всего за вчерашние сутки поступило около 30 человек. В связи с особым режимом приема пациентов с опасной инфекцией оформление заняло намного больше времени, чем в стандартных случаях. Прием вели три врача, которые работали всю ночь, - сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

Действительно, ранее стало известно, что хирургическое и урологическое отделение Владивостокской клинической больницы №2, известной как «тысячекоечная», закрыли на карантин из-за того, что в медицинском учреждении накануне выявили несколько пациентов и медиков с коронавирусом. Наличие опасной инфекции уже подтвердили тесты.

Еще одно медучреждение во Владивостоке - центр амбулаторной онкологической помощи Первомайского района – ограничил прием пациентов после того, как у одного из врачей и у одного пациента с онкозаболеванием нашли коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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