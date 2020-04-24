Глава ДНС рассказал про иски от Никиты Михалкова

24 Апр 2020 2020-04-24T16:15:18+03:00

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Еще в марте в СМИ появилась информация о двух исках в арбитражный суд Приморского края от «Российского союза правообладателей» против компаний, на 100% принадлежащих Дмитрию Алексееву, генеральному директору DNS, бизнесмену из списка Форбс. Общая сумма претензий превышала 170 миллионов рублей. Многие тогда предположили, что это как-то связано с активностью Алексеева в соцсетях, где миллиардер из Владивостока публиковал посты с критикой власти.

Впрочем, иски от «РСП» к ООО «Атлас» и ООО «Агат» появились, как оказалось, еще в феврале. «Российский союз правообладателей» и прежде подавал в суд, и для DNS эти судебные распри стали давно обыденностью. Однако сооснователя и гендиректора Дмитрия Алексеева до сих пор продолжают расспрашивать, не видит ли он здесь злого умысла.

В пятницу, 24 апреля, Дмитрий Алексеев провел прямой эфир в соцсетях, где ему снова пришлось ответить на вопрос про «иски от Никиты Михалкова».

- Что бы вы понимали про «михалковский налог»: в какой-то момент Никиту Сергеевича наделили возможностью собирать с импорта всех носителей информации свой процент. Мне эта тема кажется сомнительной с этим псевдоналоговым обложением, потому что, чтобы вы понимали, это частная организация собирает деньги с тех, кто ввозит в страну цифровые товары. Просто потому что их наделили таким правом. Лукавая штука. Один из тех псевдоналогов, которыми сейчас так обросла деятельность любого предпринимателя, от «Платона» до онлайн касс и так далее.

Мы там много с чем не согласны, поэтому периодически судимся. Чтобы расставить точки над i в разных вопросах. Это производственный процесс. Мы не согласны – идем в суд и решаем. Да? Да. Нет? Нет. Как положено. Почему из этого нужно делать новость? Видимо, потому что мы большая компания, и все что связано с нами вызывает интерес, - высказался бизнесмен.

Алексеев отметил, что журналисты до сих пор спрашивают, не считает ли он это попыткой задушить его бизнес. Иногда он отвечает, что да - это все происки «кровавой гэбни», но это «не более чем шутка».

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ИСТОЧНИК KP.RU