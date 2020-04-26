2020-04-26T14:30:54+03:00
Общество

«Умерла за банку консервов»: директор школы в Приморье скончалась из-за скандальных родителей

Женщину обвинили в том, что она не доложила консервов в продуктовый набор
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Родители недосчитались в продуктовом наборе школьника банки консервовРодители недосчитались в продуктовом наборе школьника банки консервовФото: pixabay.com
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Директор школы №17 в Находке скоропостижно скончалась после визита в образовательное учреждение родителей одного из учащихся. Посетители устроили скандал и обвинили женщину в том, что она не докладывает консервы в продуктовые наборы. Об этом написала одна из пользователей инстаграма @dmitrichenko59.

Как отметила девушка, диктор школы стала жертвой коронавируса, а точнее ситуации, которая сложилась в регионе из-за него.

«Какие-то идиоты-родители написали в прокуратуру, что им не положили в паёк банку консервов как в других школах. Потом они пришли в школу, наскандалили и ушли. Директору стало плохо, вызвали скорую в школу, и её увезли. А примерно через час в родительскую группу уже написали, что она скоропостижно скончалась... Замечательный и справедливый, правильный человек умер ни за что! Человек умер за КОНСЕРВУ, блин! », - написала пользователь @dmitrichenko59.

Девушка добавила, что в такое сложное время необходимо быть терпимее друг к другу.

Отметим, что инцидент случился еще 24 апреля. Как написало ИА DEITA.RU, директор школы была великолепная, мудрейшая, веселая, энергичная женщина, которую любил и уважал коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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