2020-04-28T05:48:36+03:00
Общество

Зараженную коронавирусом скорую помощь Находки спасают медики со всего Приморья

8 бригад заступают в смены взамен заболевших коллег [видео]
Милана СОКОЛ
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Медики из разных городов Приморья временно направлены для работы на станции скорой помощи в НаходкеМедики из разных городов Приморья временно направлены для работы на станции скорой помощи в НаходкеФото: Милана СОКОЛ
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На призыв помочь укомплектовать скорую помощь Находки, персонал которой слег с коронавирусом, откликнулись медики со всего Приморья. По словам министра здравоохранения края, взамен заболевших коллег в смены заступают 7-8 бригад. На подмену вышли не только опытные специалисты, но и студенты старших курсов профильных вузов. Чтобы координировать действия временных сотрудников, в Находку выехали старшие врачи смен из Владивостока и Уссурийска.

Медики скорой помощи Находки сами оказались на больничных койках в инфекционном госпитале. Изначально коронавирус подтвердился у санитарки и водителя, а после и у большинства сотрудников станции. Бригады в срочном порядке стали поочередно выводить из работы. Здание, инвентарь и машины прошли усиленную санобработку, после чего в смены смогли заступить подоспевшие на помощь коллеги. Для полноценного обслуживания населения портового города создано 8 бригад.

– Сегодня на помощь врачам Находки откликнулись коллеги со всего Приморского края – из Артема, Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Лазо и других районов, – отметила заместитель председателя Правительства края, министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Министр здравоохранения отметила, что к работе на скорой привлечены медики со станций в других городах. Также задействованы студенты и персонал больниц, в которых сейчас прекращено оказание плановой помощи.

На работу в скорую помощь Находки набрали добровольцев со всего Приморья.Видео: правительство Приморья

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ИСТОЧНИК KP.RU

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