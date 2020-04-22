Во Владивостоке врач подхватил коронавирус от пациентки и разнес заразу по больнице

Министерство здравоохранения Приморского края совместно с Роспотребнадзором восстанавливают цепочку событий, предшествующих массовому заражению коронавирусом в больничных стенах. На данный момент известно, что в регионе заболели 17 медицинских работников, то есть практически каждый десятый заболевший. Многие из них трудятся во Владивостокской клинической больнице №2.

О распространении инфекции в «тысячекоечной» больнице рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. По словам зампреда краевого правительства, в отделении экстренной хирургии лежала женщина, у которой уже после выписки подтвердили коронавирус. Стоит отметить, что больные сюда поступали без анализов на COVID, для оказания неотложной помощи.

В итоге зараза поползла по больнице. В числе заболевших оказались сотрудники и пациенты хирургического и урологического отделений. Помещения срочно закрыли на карантин. У персонала и больных взяли анализы, под подозрением оказались 32 человека. Окончательную информацию о числе инфицированных еще предстоит узнать, потому что тесты проводятся двух-трехкратно, перед окончательной постановкой диагноза.

Специалисты предполагают, что инфекцию по этажам больницы мог разнести врач. Естественно, не намеренно.

– Одним из первых заболевание выявили у врача-хирурга. Считаем, что как раз он и сыграл роль в распространении инфекции. Не потому что он что-то нарушал, а в силу своей профессиональной деятельности. Он работал в хирургическом отделении и, как врач-консультант, в урологии, – рассказала Анастасия Худченко.

Стоит отметить, что Владивостокская клиническая больница №2 – не единственная, где по долгу службы пострадали медики. Напомним, в конце прошлой недели стало известно о карантине в Михайловской центральной больнице, там в одном из отделений также лежала пациентка с коронавирусом. Пожилая дама контактировала с несколькими десятками людей, заразив как минимум шестерых, включая врача. По информации крайздрава, в выходные коронавирус подтвердился у 10 медиков из различных районов.

– Один из случаев – завозной, врач заразился в командировке. Большой молодец, вел себя дисциплинированно – сидел дома, не ходил на работу. Вовремя прошел обследование и был госпитализирован. Есть случаи заболевания у нескольких санитарочек и сестер-хозяек. Это младший медицинский персонал, который непосредственно ухаживает за больными и находится в тесном контакте. Поэтому не всегда даже полная экипировка во все средства защиты помогает уберечься, – прокомментировала министр здравоохранения Приморья.

Накануне стало известно и о заражении врача онкоцентра Первомайского района Владивостока. Вместе с ним COVID-19 выявили у одного из пациентов. 22 апреля официальную статистику пополнили еще как минимум 6 медицинских работников, по всей вероятности, как раз пришли результаты анализов персонала «тысячекоечной».

На данный момент в крае подтвердились 178 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального штаба, на лечении в стационаре находится 163 человека, из них четверо детей.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование, устанавливают контактных лиц, которые могли общаться с больными.

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