Из инфекционного госпиталя во Владивостоке сбежала женщина с коронавирусом – соцсети
В социальных сетях Приморья появилась информация о побеге одной из пациенток из инфекционного госпиталя во Владивостоке. Согласно ориентировке, предназначенной для наружных нарядов полиции, которая попала в интернет, у женщины подтвержден диагноз COVID-19.
– Сегодня утром инфекционный госпиталь на Воропаева, 5, самовольно покинула жительница Владивостока, 1982 года рождения. Ранее госпитализированная с положительным результатом на коронавирус, – сказано в сообщении.
Известно, что пациентка проживает на улице Карбышева. Есть точный домашний адрес и другие данные на свободолюбивую особу. Однако несмотря на распространенную ориентировку, в пресс-службе МВД России по Приморскому краю не подтвердили факт побега.
Напомним, инфекционный госпиталь на 400 коек открыт на базе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», более известная как «Дальзаводская». Именно сюда привозят больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день в крае подтверждено 367 случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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