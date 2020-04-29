Из инфекционного госпиталя во Владивостоке сбежала женщина с коронавирусом – соцсети

29 Апр 2020 2020-04-29T13:51:59+03:00

В полиции заверяют, что поводов для беспокойства нет

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Приморья появилась информация о побеге одной из пациенток из инфекционного госпиталя во Владивостоке. Согласно ориентировке, предназначенной для наружных нарядов полиции, которая попала в интернет, у женщины подтвержден диагноз COVID-19.

– Сегодня утром инфекционный госпиталь на Воропаева, 5, самовольно покинула жительница Владивостока, 1982 года рождения. Ранее госпитализированная с положительным результатом на коронавирус, – сказано в сообщении.

Известно, что пациентка проживает на улице Карбышева. Есть точный домашний адрес и другие данные на свободолюбивую особу. Однако несмотря на распространенную ориентировку, в пресс-службе МВД России по Приморскому краю не подтвердили факт побега.

Напомним, инфекционный госпиталь на 400 коек открыт на базе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», более известная как «Дальзаводская». Именно сюда привозят больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день в крае подтверждено 367 случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Госпиталь на 400 коек для больных коронавирусом заработал во Владивостоке

Это крупнейшее медицинское учреждение такого типа в Дальневосточном макрорегионе (подробнее...)

Два ребенка и студентка: в Приморье 20 новых случаев заболевания COVID-19

Общее количество заболевших - 367 человек (подробнее...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU