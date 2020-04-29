2020-04-29T13:51:59+03:00
Происшествия

Из инфекционного госпиталя во Владивостоке сбежала женщина с коронавирусом – соцсети

В полиции заверяют, что поводов для беспокойства нет
Ярослав ЮРИН
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Пациентка инфекционного госпиталя могла самовольно покинуть больничные стеныПациентка инфекционного госпиталя могла самовольно покинуть больничные стеныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В социальных сетях Приморья появилась информация о побеге одной из пациенток из инфекционного госпиталя во Владивостоке. Согласно ориентировке, предназначенной для наружных нарядов полиции, которая попала в интернет, у женщины подтвержден диагноз COVID-19.

– Сегодня утром инфекционный госпиталь на Воропаева, 5, самовольно покинула жительница Владивостока, 1982 года рождения. Ранее госпитализированная с положительным результатом на коронавирус, – сказано в сообщении.

Известно, что пациентка проживает на улице Карбышева. Есть точный домашний адрес и другие данные на свободолюбивую особу. Однако несмотря на распространенную ориентировку, в пресс-службе МВД России по Приморскому краю не подтвердили факт побега.

Напомним, инфекционный госпиталь на 400 коек открыт на базе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», более известная как «Дальзаводская». Именно сюда привозят больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день в крае подтверждено 367 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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