Сбежавшую из «Дальзаводской больницы» пациентку с коронавирусом, накажут

30 Апр 2020 2020-04-30T10:30:25+03:00

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«КП-Владивосток» накануне рассказала о побеге из инфекционного госпиталя на базе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». «Дальзаводскую больницу» самовольно покинула 38-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ориентировка на безответственную особу была передана наружным нарядам полиции. Как стало известно сегодня, женщину нашли и привлекут к административной ответственности.

– В отношении женщины возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По результатам административного расследования будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

По словам специалистов, заболевание у бывшей пациентки протекает без осложнений. Именно поэтому она решила покинуть госпиталь. Полиция уже навестила искательницу приключений по месту жительства. Избежать административного наказания женщина могла, просто подписав необходимые бумаги в больнице. Напомним, больные с легкой формой COVID-19 теперь могут лечиться дома. Главное условие – соблюдение карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU