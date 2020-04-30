Сбежавшую из «Дальзаводской больницы» пациентку с коронавирусом, накажут
«КП-Владивосток» накануне рассказала о побеге из инфекционного госпиталя на базе КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4». «Дальзаводскую больницу» самовольно покинула 38-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ориентировка на безответственную особу была передана наружным нарядам полиции. Как стало известно сегодня, женщину нашли и привлекут к административной ответственности.
– В отношении женщины возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По результатам административного расследования будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.
По словам специалистов, заболевание у бывшей пациентки протекает без осложнений. Именно поэтому она решила покинуть госпиталь. Полиция уже навестила искательницу приключений по месту жительства. Избежать административного наказания женщина могла, просто подписав необходимые бумаги в больнице. Напомним, больные с легкой формой COVID-19 теперь могут лечиться дома. Главное условие – соблюдение карантина.
ПО ТЕМЕ:
Из инфекционного госпиталя во Владивостоке сбежала женщина с коронавирусом – соцсети
В полиции заверяют, что поводов для беспокойства нет (подробнее...)
В Приморье пациентам с легкой формой коронавируса разрешили лечиться дома
Госпитализировать не будут даже людей из группы риска, если не увидят симптомов (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»