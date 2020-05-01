2020-05-01T13:16:58+03:00
Происшествия

Четвертую смерть от коронавируса официально зарегистрировали в Приморье

62-летний мужчина не смог побороть опасное заболевание
Ярослав ЮРИН
Поделиться:
Еще один житель Приморья скончался от коронавирусаЕще один житель Приморья скончался от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Приморье сообщил о гибели еще одного пациента инфекционного госпиталя. Несмотря на все старания врачей, мужчина не смог побороть опасное заболевание.

– У 62-летнего жителя Владивостока был ряд сопутствующих заболеваний, которые осложнились коронавирусной инфекцией, – отметили специалисты.

Напомним, в Приморье с начала эпидемии выявлено 430 заболевших COVID-19. За сутки число выздоровевших пополнили 21 человек. В обшей сложности смогли справиться с заболеванием – 61 человек.

ПО ТЕМЕ:

27 новых заболевших коронавирусом: лидируют Владивосток, Артем и Находка

Крупным очагом заболевания остается Михайловский район (подробнее...)

Женщины победили заразу быстрее: еще 15 дам и 6 мужчин вылечились от COVID-19 в Приморье

Всего в крае с начала эпидемии с заболеванием справился 61 человек (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четвертую смерть от коронавируса официально зарегистрировали в Приморье
«Патрокл оцепили, Щитовую тоже»: полиция устроила рейд в популярных местах отдыха приморцев
Лидером по заболеваемости внебольничной пневмонией стало Приморье
Счет идет на сотни: губернатор Приморья обратился с важным заявлением к местным жителям
Лучше не рисковать: патрулирование улиц усилено на майские праздники в Приморье
АО «Восточный Порт» продолжает оказывать помощь ветеранам и многодетным семьям
Отрицательный индекс самоизоляции зашкаливает: приморцы массово устремились на природу
Жителям Приморья предлагают сообщать о нарушении масочного режима
Открытие навигации в Приморье откладывается на неопределенный срок
Приморье встречает 1 мая летним теплом
График работы Сбербанк в праздничные дни в мае
Женщины победили заразу быстрее: еще 15 дам и 6 мужчин вылечились от COVID-19 в Приморье