Четвертую смерть от коронавируса официально зарегистрировали в Приморье

1 Май 2020 2020-05-01T13:16:58+03:00

Еще один житель Приморья скончался от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Приморье сообщил о гибели еще одного пациента инфекционного госпиталя. Несмотря на все старания врачей, мужчина не смог побороть опасное заболевание.

– У 62-летнего жителя Владивостока был ряд сопутствующих заболеваний, которые осложнились коронавирусной инфекцией, – отметили специалисты.

Напомним, в Приморье с начала эпидемии выявлено 430 заболевших COVID-19. За сутки число выздоровевших пополнили 21 человек. В обшей сложности смогли справиться с заболеванием – 61 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU