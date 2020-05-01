Четвертую смерть от коронавируса официально зарегистрировали в Приморье
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Приморье сообщил о гибели еще одного пациента инфекционного госпиталя. Несмотря на все старания врачей, мужчина не смог побороть опасное заболевание.
– У 62-летнего жителя Владивостока был ряд сопутствующих заболеваний, которые осложнились коронавирусной инфекцией, – отметили специалисты.
Напомним, в Приморье с начала эпидемии выявлено 430 заболевших COVID-19. За сутки число выздоровевших пополнили 21 человек. В обшей сложности смогли справиться с заболеванием – 61 человек.
ПО ТЕМЕ:
27 новых заболевших коронавирусом: лидируют Владивосток, Артем и Находка
Крупным очагом заболевания остается Михайловский район (подробнее...)
Женщины победили заразу быстрее: еще 15 дам и 6 мужчин вылечились от COVID-19 в Приморье
Всего в крае с начала эпидемии с заболеванием справился 61 человек (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»