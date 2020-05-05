В торговых центрах Приморья могут ввести запрет на продажу сельхозпродукции без упаковок

5 Май 2020 2020-05-05T11:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

5 мая на селекторном совещании с главами муниципалитетов и губернатором региона было принято решение ужесточить меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Кроме того, что глава Приморья сообщил о том, что при поэтапном открытии ТЦ за посетителями и соблюдением ими мер защиты будут следить по камерам, обсуждалась тема защиты самих продуктов. Решается вопрос о запрете продажи сельхозпродукции без индивидуальной упаковки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Не исключено, что сегодня-завтра мы подготовим решение, согласованное с Роспотребнадзором, чтобы вся сельхозпродукция, которую люди трогают руками, – либо была упакована, либо покупатель мог прикасаться к ней только в перчатках. Потому что это тоже путь распространения заболевания. Человек взял яблоко, грушу, посмотрел и положил обратно. А до этого кашлянул в руку. Вот и все – разнос инфекции. Поэтому я обращаюсь к руководителю территориального управления Роспотребнадзора Татьяне Николаевне Детковской. Давайте вместе отработаем порядок, при котором наши торговые сети будут соблюдать такой режим. Он уже действует в странах Европы и является оправданным, – отметил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

По мнению главы региона ответственно относиться к мерам профилактики должны не только горожане, но и представители бизнес-индустрии, а также сотрудники полиции. Лишь совместными усилиями можно добиться положительных результатов.

- Если мы отнесемся к происходящему безразлично, пустим дело на самотек, у нас продолжится поступление большого количества больных в медучреждения, мы продолжим заполнять койки. Этого допустить нельзя. Поэтому нужны профилактические меры. И мы обязаны их соблюдать, – резюмировал Олег Кожемяко.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Кожемяко: Мы начнем поэтапно открывать торговые центры

Глава Приморья отметил, что за посетителями и соблюдением ими масочного режима будут следить по камерам (подробности...)

Наконец-то серьезная мера: во Владивостоке в супермаркеты «Реми» перестали пускать без масок

Местные жители сообщают, что покупателей без защиты отправляют на кассу за масками (читать дальше...)

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU