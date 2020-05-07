2020-05-07T03:07:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Плюс 43 человека: в Приморье 727 случаев коронавируса

С каждым днем количество заболевших значительно увеличивается
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье 727 случаев коронавирусаВ Приморье 727 случаев коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки количество заболевших в Приморье значительно увеличилось. Положительные тесты на Covid-19 получили еще 43 человека. Как итог с начала эпидемии и на сегодняшний день, 7 мая, в крае зафиксировано 727 случаев заболевания смертельной инфекцией.

В оперативном штабе приморцев призывают соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.

Напомним, вчера стало известно об еще двух погибших от коронавируса мужчинах. Обоих было за 65 лет. Последние новости о коронавирусе можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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