Плюс 43 человека: в Приморье 727 случаев коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T03:07:37+03:00

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За минувшие сутки количество заболевших в Приморье значительно увеличилось. Положительные тесты на Covid-19 получили еще 43 человека. Как итог с начала эпидемии и на сегодняшний день, 7 мая, в крае зафиксировано 727 случаев заболевания смертельной инфекцией.

В оперативном штабе приморцев призывают соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.

Напомним, вчера стало известно об еще двух погибших от коронавируса мужчинах. Обоих было за 65 лет. Последние новости о коронавирусе можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU