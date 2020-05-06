Число смертей от коронавируса в Приморье официально достигло восьми

6 Май 2020 2020-05-06T13:27:16+03:00

Еще два человека скончались от COVID-19 в Приморье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще два пожилых мужчины скончались от заболевания

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В Приморье по официальной статистике зафиксировано 8 смертей от новой коронавирсуной инфекции. Региональные данные сравнялись с федеральной информацией с сайта Стопкоронавирус.РФ. Как объясняют специалисты правительства Приморья, только недавно было получено заключение о смерти еще двух человек. Справиться с инфекцией не смогли мужчины в возрасте 65+.

– В обоих случаях заболевание протекало в тяжелой форме и было осложнено двусторонней пневмонией. Один из пациентов также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и имел гематологическое заболевание, – обозначили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Стоит отметить, что по неофициальным данным, погибших в Приморье от сопутствующих заболеваний, осложненных COVID-19, еще больше. Заразиться с начала эпидемии успели 684 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU