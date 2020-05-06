Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 мая 2020 года: двое мужчин скончались, 50 человек в крайне тяжелом состоянии

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 7 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные анализы на COVID-19 пришли еще 49 приморцам. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в крае зарегистрировано 684 случая смертельной инфекции.

За последние 24 часа в крае скончались двое пожилых мужчин. COVID-19 у них протекал с различными осложнениями, включая двустороннюю пневмонию. Один из пациентов страдал также от ряда других заболеваний: ишемия, гипертония и гематологическая болезнь. Возраст обоих мужчин был за 65 лет. Общее число скончавшихся от COVID-19 в крае – восемь.

С ростом числа заболевших, выросло и количество пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. На данный момент таких насчитывают около 50 человек. По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, среди них не только люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями, но и приморцы среднего возраста.

За весь карантинный период в крае провели более 45 тысяч тестов на COVID-19. Только за сутки специалисты берут 1,4 тысяч проб. На домашней самоизоляции находятся порядка 5 тысяч человек. В обсерваторах – 755 пациентов.

Закрытый город

Помимо Владивостока в трудной эпидемиологической ситуации оказался третий по величине город Приморья - Находка. Круг инфицированных, некогда начавшийся от человека заразившего бригаду скорой помощи, расширяется с каждым днем. Темпы прироста заболеваемых COVID-19 в Находке в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%.

Главный санитарный врач Татьяна Детковская предполагает, что и эти цифры могут быть далеко не рекордом. С каждым днем количество случаев может увеличиваться. Уже сейчас каждый пятый заболевший выявляется в Находке.

Чтобы обезопасить жителей с 8 мая Находка станет закрытым на карантин городом. На территорию округа будет частично ограничен въезд и выезд. Подробнее можно прочитать здесь.

Новая точка

Коронавирусом «болеет» уже большая часть муниципалитетов Приморья. На днях инфекция добралаясь до новой точки на карте - Лучегорск. Положительный тест на COVID-19 оказался у женщины, работавшей проводницей в поезде Москва-Владивосток. Ее заразил один из пассажиров.

Запрещенный отдых

На время всеобщего режима самоизоляции в Приморье краевые власти решили закрыть пляжи, гостиницы и кафе рядом с морем. Губернатор дал поручение главам муниципалитетов следить за исполнением указания. Арендаторы, которые проигнорируют запрет, могут получить целых ворох проблем.

Гордость России

А тем временем профессионализм врачей Дальнего Востока славится на всю Россию. Не так давно медикам удалось вылечить семимесячную девочку от пневмонии, вызванной коронавирусом. О сложностях лечения самого юного пациента с Covid-19, о старшем брате, которому пришлось быстро повзрослеть ради сестренки, и медиках, которые советовались со всем миром, чтобы вылечить ребенка – в материале «КП - Владивосток».

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