2020-05-06T17:09:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 мая 2020 года: двое мужчин скончались, 50 человек в крайне тяжелом состоянии

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 7 мая 2020 года: количество зараженных достигло отметки в 684 человека
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Количество зараженных достигло отметки в 684 человекаКоличество зараженных достигло отметки в 684 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 7 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные анализы на COVID-19 пришли еще 49 приморцам. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в крае зарегистрировано 684 случая смертельной инфекции.

За последние 24 часа в крае скончались двое пожилых мужчин. COVID-19 у них протекал с различными осложнениями, включая двустороннюю пневмонию. Один из пациентов страдал также от ряда других заболеваний: ишемия, гипертония и гематологическая болезнь. Возраст обоих мужчин был за 65 лет. Общее число скончавшихся от COVID-19 в крае – восемь.

С ростом числа заболевших, выросло и количество пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. На данный момент таких насчитывают около 50 человек. По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, среди них не только люди старшего возраста и с хроническими заболеваниями, но и приморцы среднего возраста.

За весь карантинный период в крае провели более 45 тысяч тестов на COVID-19. Только за сутки специалисты берут 1,4 тысяч проб. На домашней самоизоляции находятся порядка 5 тысяч человек. В обсерваторах – 755 пациентов.

Закрытый город

Помимо Владивостока в трудной эпидемиологической ситуации оказался третий по величине город Приморья - Находка. Круг инфицированных, некогда начавшийся от человека заразившего бригаду скорой помощи, расширяется с каждым днем. Темпы прироста заболеваемых COVID-19 в Находке в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%.

Главный санитарный врач Татьяна Детковская предполагает, что и эти цифры могут быть далеко не рекордом. С каждым днем количество случаев может увеличиваться. Уже сейчас каждый пятый заболевший выявляется в Находке.

Чтобы обезопасить жителей с 8 мая Находка станет закрытым на карантин городом. На территорию округа будет частично ограничен въезд и выезд. Подробнее можно прочитать здесь.

Новая точка

Коронавирусом «болеет» уже большая часть муниципалитетов Приморья. На днях инфекция добралаясь до новой точки на карте - Лучегорск. Положительный тест на COVID-19 оказался у женщины, работавшей проводницей в поезде Москва-Владивосток. Ее заразил один из пассажиров.

Запрещенный отдых

На время всеобщего режима самоизоляции в Приморье краевые власти решили закрыть пляжи, гостиницы и кафе рядом с морем. Губернатор дал поручение главам муниципалитетов следить за исполнением указания. Арендаторы, которые проигнорируют запрет, могут получить целых ворох проблем.

Гордость России

А тем временем профессионализм врачей Дальнего Востока славится на всю Россию. Не так давно медикам удалось вылечить семимесячную девочку от пневмонии, вызванной коронавирусом. О сложностях лечения самого юного пациента с Covid-19, о старшем брате, которому пришлось быстро повзрослеть ради сестренки, и медиках, которые советовались со всем миром, чтобы вылечить ребенка – в материале «КП - Владивосток».

ПО ТЕМЕ:

Находка закрывается на карантин из-за коронавируса

С 8 мая в третий по величине город Приморья будет ограничен въезд и выезд (подробнее…)

Зараженную коронавирусом скорую помощь Находки спасают медики со всего Приморья

8 бригад заступают в смены взамен заболевших коллег [видео]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бригаду «скорой» в Находке отправили в госпиталь с подозрением на коронавирус

Предварительно у одной из сотрудниц положительный результат, врачи ждут повторный анализ (подробнее…)

В Находке коронавирус обнаружен у 11 сотрудников скорой помощи

При этом симптомы инфекции отмечены только у 30% заболевших (подробнее…)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число смертей от коронавируса в Приморье официально достигло восьми
Проводница поезда Владивосток-Москва привезла коронавирус в Лучегорск
Правила для торговли в условиях борьбы с вирусом дополнили в Приморье
В Приморье утвердили рекомендации по окончанию школьного года
В Приморье новый Главный федеральный инспектор
Мэрия Владивостока собралась передвинуть автобусную остановку на Луговой
Ночные гонки во Владивостоке закончились массовой аварией
На День Победы Приморье окажется между двумя циклонами
На площадке партийного проекта «Крепкая семья» стартовал Приморский краевой открытый конкурс талантов – «Заря Приморья»
Угонщик из Уссурийска украл машину, чтобы сдать ее в металлолом
Просто напиши в соцсетях: гипермаркет во Владивостоке наказали за нарушение масочного режима
Кирпич с фасада торгового центра во Владивостоке едва не убил пенсионерку
«Но они возвращаются сквозь непогоду...». Корабли ТОФ снова во Владивостоке
Фестиваль мидий с доставкой на дом: гастрономический праздник начался во Владивостоке сегодня
Завернули в ковер и отнесли умирать в гараж: в Приморье пьянка завершилась смертью
V-ROX отодвинулся на год: музыкальный фестиваль состоится в 2021-м