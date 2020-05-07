2020-05-07T04:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Ветеран ВОВ из Приморья победила коронавирус

Вместе с ней из инфекционного госпиталя выписали еще 30 человек
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Уже 130 приморцев победили коронавирусУже 130 приморцев победили коронавирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще 31 приморец успешно завершил медикаментозное лечение и победил коронавирусную инфекцию. Как сообщили в оперативном штабе, среди тех, кто справился с болезнью – трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны. Повторные тесты на наличие COVID-19 у всех оказались отрицательными. Всех выписали и отправили домой.

Таким образом с начала эпидемии и на сегодняшний день, 7 мая, в крае 130 пациентов вылечились от коронавируса. Статистически это 18% от числа всех заболевших. На данный момент в крае зафиксировано 727 случаев смертельной инфекции. За сутки к инфицированным пациентам прибавились еще 43 человека.

А между тем, в Приморье крае растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии. Власти призывают граждан соблюдать самоизоляции и по минимуму сократить количество походов в общественные места. Последние новости о коронавирусе можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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