Ветеран ВОВ из Приморья победила коронавирус
Еще 31 приморец успешно завершил медикаментозное лечение и победил коронавирусную инфекцию. Как сообщили в оперативном штабе, среди тех, кто справился с болезнью – трое детей, а также 94-летняя женщина – ветеран Великой Отечественной войны. Повторные тесты на наличие COVID-19 у всех оказались отрицательными. Всех выписали и отправили домой.
Таким образом с начала эпидемии и на сегодняшний день, 7 мая, в крае 130 пациентов вылечились от коронавируса. Статистически это 18% от числа всех заболевших. На данный момент в крае зафиксировано 727 случаев смертельной инфекции. За сутки к инфицированным пациентам прибавились еще 43 человека.
А между тем, в Приморье крае растет количество пациентов, которые находятся в госпиталях в тяжелом состоянии. Власти призывают граждан соблюдать самоизоляции и по минимуму сократить количество походов в общественные места. Последние новости о коронавирусе можно прочитать здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU