Мужчина, предлагавший морские прогулки во Владивостоке во время эпидемии коронавируса, наказан

11 Май 2020 2020-05-11T12:01:51+03:00

Его нашли по объявлению в интернете, само нарушение зафиксировали на месте

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11 мая во Владивостоке прошел рейд, направленный на выявление фактов незаконной деятельности турфирм, которые продолжили работать, невзирая на ограничения из-за действующего режима. Так сотрудники полиции, ГИМС, МЧС и агентства по туризму провели контрольную закупку. В интернете они нашли объявление об аренде катера для морских прогулок. В итоге в понедельник межведомственная группа была на стоянке в бухте Улисс, чтобы на месте выяснить всю информацию и найти нарушителя.

- В катер, предназначенный для перевозки четырех человек, организатор пытался посадить десятерых, спасательных жилетов на судне не было. Напомню, навигация для маломерного флота еще не открыта, более того, действуют ограничения, связанные с режимом повышенной готовности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Экскурсию организовывал гражданин, который, не являясь туроператором, собирал с людей деньги и вывозил их на морскую прогулку, не обеспечивая гарантий, в том числе в области безопасности, как это делают легальные туристические операторы, – рассказал Константин Шестаков, заместитель председателя Правительства Приморского края.

В итоге, по информации пресс-службы правительства, в отношении организатора морских путешествий был составлен административный протокол.

Кстати, официальные туроператоры таким не грешат и свои услуги, учитывая эпидситуацию в регионе, не предлагают. Чаще всего подобные объявления размещают в сети физические лица.

- Составление административного протокола – это тоже действенная мера. Административное правонарушение, подтвержденное судом, может в дальнейшем негативно сказаться, например, при трудоустройстве, – обозначил губернатор региона Олег Кожемяко.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф – до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU