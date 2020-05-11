Организатора незаконных морских прогулок во Владивостоке поймали через Инстаграм

11 Май 2020 2020-05-11T19:04:57+03:00

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Во Владивостоке чиновники и полиция провели «контрольную закупку» - нашли в Инстаграм объявление и арендовали катер для морской прогулки. Однако утром на стоянке катеров в бухте Улисс организатора экскурсии ждал сюрприз. Вместо «туристов» пришли участники межведомственной группы. На яхтсмена тоже составили протокол.

- В катер, предназначенный для перевозки четырех человек, организатор пытался посадить десятерых, спасательных жилетов на судне не было. Напомню, навигация для маломерного флота еще не открыта, более того, действуют ограничения, связанные с режимом повышенной готовности в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Экскурсию организовывал гражданин, который, не являясь туроператором, собирал с людей деньги и вывозил их на морскую прогулку, не обеспечивая гарантий, в том числе в области безопасности, как это делают легальные туристические операторы, – сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, принявший участие в рейде.

Собственно, такое внимание к организаторам турпоходов не случайное. В Приморье продлили режим самоизоляции до 3 мая. Более того, контроль за его соблюдением решили ужесточить. Ведь число заболевших коронавирусом превысило уже 900 человек. Из них тяжелых больных – 65, на ИВЛ – 13 человек. Если 1 мая в Приморье было только 430 заболевших, то за прошедшие майские праздники это число выросло больше чем в два раза. Из-за вспышки заболевания закрыли на карантин Находку.

10 мая на региональном оперативном штабе Олег Кожемяко заявил, что контроль за соблюдением всеобщего режима самоизоляции в крае ужесточат. Притом усилить «слежку» намерены не только на региональном, но и на муниципальных уровнях. Речь о том, что теперь каждый отдельный район сможет сам принимать решение о дополнительных ограничениях, которые будут действовать на этой территории, чтобы не допустить распространение и завоза коронавирусной инфекции.

- Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории, – сказал Олег Кожемяко.

Разумеется, в таком случае для контроля за соблюдением новых мер в муниципалитетах появятся дополнительные посты.

Задача сделать так, чтобы людей стало меньше на пляжах, туробъектах, пешеходно-прогулочных зонах, площадок для пикников, скверов, парков, лесопарков и так далее. В регионе участились случаи, когда туроператоры заманивают горожан групповыми поездками, несмотря на режим полной самоизоляции. Уже начались рейды по базам отдыха, в понедельник проверили Андреевку. В трех случаях нашли жильцов-туристов и оформили несколько протоколов на владельцев баз.

Силовики проверяю турбазы. Фото: сайт правительства Приморского края

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