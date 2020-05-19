2020-05-19T05:14:19+03:00
Общество

Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев

Утром, как только на месте вырубки появились рабочие, граждане тут же вышли на защиту зеленых насаждений
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Жители домов по Красного знамени намерены полностью остановить вырубку деревьев и готовы даже бойкотировать стройку.Жители домов по Красного знамени намерены полностью остановить вырубку деревьев и готовы даже бойкотировать стройку.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 мая, некоторые жители домов по Красного знамени №94-№102 решили бойкотировать вырубку деревьев, которая началась на придомовом участке еще 16 мая. Пока что инициативной группе удалось приостановить вырубку, на месте находятся сотрудники полиции.

После прошедшего 18 мая собрания горожан решено было собрать деньги на юриста и отстаивать свои права в правовом поле. Однако даже на все эти процедуры, связанные с оформлением и подачей жалоб, нужно время, а вырубка деревьев происходит ежедневно. Некоторые жители не стали мириться с этим фактом и вышли сегодня, 19 мая на улицу, чтобы остановить уничтожение деревьев.

Как только на месте появились первые рабочие, несколько жителей домов вышли к ним и потребовали прекратить рубку. Вскоре к участку, где происходит вырубка, подъехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.

- Пока мы нашими действиями приостановили вырубку. У кого есть возможность, тот выходит на улицу и защищает деревья. Нас тут человек 10-15, полиция пока взяла лишь документы на проверку. Сейчас пойдем срезать ленточки с деревьев, чтобы остановить дальнейшую вырубку, - рассказывает один из жителей домов по Красного знамени, который находится на месте событий.

Рабочие пока прекратили рубить деревья и сейчас вывозят с территории спиленные бревна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморские студенты смогут пройти бизнес- и ИТ-стажировки в МТС
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье
Уличное освещение во Владивостоке можно отремонтировать по звонку
Вновь контрабанда леса из Приморья. Теперь на 34 миллиона рублей
В Приморье уже более 1400 человек, заболевших COVID-19
Не Хэйлунцзян, так Цзилинь: у китайского соседа Приморья новая вспышка COVID-19
Через Владивосток продолжают возвращаться на Родину россияне
Приморцы на карантине стали меньше красть и грабить в общественных местах
От 300 до 350 тысяч рублей заработали в апреле врачи во Владивостоке
Минусовую температуру обещают в Приморье
Жители домов по Красного Знамени скинулись по 200 рублей на юриста, чтобы защитить территорию от застройки
Управляющая компания исправится: подъезд, который красила 86-летняя ветеран труда, обновят специалисты
Коронавирус унес в Приморье еще две жизни
Биологи «Приморского океанариума» вырастили малоизученных морских слизней Агассица
Работники завода "Прогресс" собрали "гуманитарку" для заболевших коллег
За чужой фейк женщина из Славянки заплатила штраф 15 тысяч рублей
Пара бутылок пива — от 10 тысяч рублей и выше. Владельца магазинчика во Владивостоке привлекут за торговлю алкоголем ночью
АО «Восточный Порт» продолжает санитарную обработку микрорайона Врангель
16 автобусных маршрутов выставили на торги во Владивостоке
Городские власти хотят построить еще два виадука для пешеходов Владивостока
Власти Владивостока заметили "бутылочное горлышко" на Некрасовской и решили подвинуть опору виадука
В Дальнегорске ревнивый супруг получил удар ножом в грудь