Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев

19 Май 2020 2020-05-19T05:14:19+03:00

Утром, как только на месте вырубки появились рабочие, граждане тут же вышли на защиту зеленых насаждений

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Сегодня, 19 мая, некоторые жители домов по Красного знамени №94-№102 решили бойкотировать вырубку деревьев, которая началась на придомовом участке еще 16 мая. Пока что инициативной группе удалось приостановить вырубку, на месте находятся сотрудники полиции.

После прошедшего 18 мая собрания горожан решено было собрать деньги на юриста и отстаивать свои права в правовом поле. Однако даже на все эти процедуры, связанные с оформлением и подачей жалоб, нужно время, а вырубка деревьев происходит ежедневно. Некоторые жители не стали мириться с этим фактом и вышли сегодня, 19 мая на улицу, чтобы остановить уничтожение деревьев.

Как только на месте появились первые рабочие, несколько жителей домов вышли к ним и потребовали прекратить рубку. Вскоре к участку, где происходит вырубка, подъехали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств.

- Пока мы нашими действиями приостановили вырубку. У кого есть возможность, тот выходит на улицу и защищает деревья. Нас тут человек 10-15, полиция пока взяла лишь документы на проверку. Сейчас пойдем срезать ленточки с деревьев, чтобы остановить дальнейшую вырубку, - рассказывает один из жителей домов по Красного знамени, который находится на месте событий.

Рабочие пока прекратили рубить деревья и сейчас вывозят с территории спиленные бревна.

ИСТОЧНИК KP.RU