2020-05-22T03:54:14+03:00
Общество

Маршрут электробусов сообщила мэрия Владивостока

Перевозить пассажиров новые машины начнут летом
Никита СЕРГЕЕВ
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Электробус на улицах города. Фото: сайт администрации ВладивостокаЭлектробус на улицах города. Фото: сайт администрации Владивостока
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Два электробуса ЛиАЗ-6274, закупленные администрацией Владивостока, поставят курсировать на маршрут «Луговая — Железнодорожный вокзал», сообщил сайт мэрии города. Зарядка аккумуляторов электрических извозчиков будет проходить на улице Ивановской. А разворачиваться после зарядки и набирать первых пассажиров машины должны в районе остановки «Спортивная».

— Не исключено, однако, что конечной остановкой в центре у электробусов будет "Площадь Борцов революции". Сейчас специалисты решают этот вопрос, — уточнил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов.

Электробусы и зарядная станция уже готова к работе, однако обкатка техники, которая началась еще в начале марта, продолжается. Планируется, что на маршрут электробусы выйдут в июле после введения новой транспортной сети и завершения электронных торгов на маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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