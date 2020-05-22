Темп прироста в Приморье по-прежнему высокий: в крае 47 новых случаев COVID-19

22 Май 2020 2020-05-22T08:05:25+03:00

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За сутки в Приморском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 47 местных жителей. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 1542 человек. Победить заболевание пока смогли лишь треть больных – 551 пациент. Специалисты отмечают, что темпы прироста заболеваемости COVID-19 в регионе по-прежнему высокие, 3,1%.

– Обследование на COVID-19 на сегодняшний день прошли более 79 тысяч человек. Наибольший прирост заболевших остается в крупных городах – это Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Артем, Партизанск, – отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Согласно официальной статистике в списках погибших от новой коронавирусной инфекции числится 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU