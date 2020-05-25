В объятой огнем больнице Партизанска лежал глава города Олег Бондарев – очевидцы

25 Май 2020 2020-05-25T07:07:13+03:00

Свидетели уверяют, что мэр во время ЧП находился в больнице. Фото: partizansk.org

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Серьезный пожар в городской больнице Партизанска буквально переполошил весь город. С раннего утра с огнем на месте ЧП борются сотрудники МЧС, дополнительные расчеты к месту тушения направлены из соседней Находки. Из здания эвакуировали 74 человека. Как уверяют очевидцы, в момент происшествия в больнице находился мэр Партизанска Олег Бондарев. Глава города лежал в неврологическом отделении на обследовании.

Больница серьезно пострадала из-за пожара. Фото: администрация Партизанского ГО.

– Видела как мэр выносит вместе с медиками носилки с пациентами из горящего здания. Эвакуировать пациентов помогали не только работники больницы, но и врачи скорой помощи и, естественно, пожарные, – поделилась одна из местных жительниц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780971" frameborder="0"></iframe> Из больницы Партизанска эвакуировали людей из-за пожара.Видео: mer_partizanska

«Комсомолка» пообщалась с пресс-службой администрации Партизанского городского округа. Специалисты отметили, что их руководитель сейчас находится на месте ЧП вместе с губернатором, поэтому восстановить всю цепочку событий пока не удалось.

Губернатор Приморья и министр краевого здравоохранения прибыли на место ЧП. Фото: администрация Партизанского ГО.

Напомним, Партизанская городская больница загорелась примерно в 6 утра. Кровля вспыхнула, как раз над отделением неврологии, где по словам очевидцев лежал мэр Партизанска. Сильно пострадала и крыша над соседней хирургией. Стоит отметить, что буквально недавно в больнице начал работать кабинет КТ и рентген. Не стало ли причиной пожара новое оборудование, закупленное для больницы – выяснят специалисты. Прокуратура уже проводит доследственную проверку с привлечением экспертов МЧС.

Местные жители сообщили, что одна из пациенток неврологии умерла. Однако в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю эту информацию не подтвердили. По данным спасателей, обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU