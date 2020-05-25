В Приморье загорелась больница, где на днях открыли кабинет КТ

Серьезный пожар случился в понедельник, 25 мая, в Партизанске. Ранним утром загорелась Партизанская городская больница, расположенная на Ленинской, 28. Огонь успел распространиться на 300 квадратных метров кровли. Спасатели эвакуировали больше 70 человек. На место происшествия выехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Сообщение о возгорании в больнице поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Партизанск в 06:12. Спустя 2 минуты на место происшествия уже приехали первые расчеты. Открытым пламенем горела кровля в трехэтажном здании, где располагается приемный покой. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, эвакуированы 56 пациентов и 18 медицинских работников. Спасатели вывели людей по лестничным маршам. Данных о пострадавших не поступало.

– Один тяжелый пациент переводится в сопровождении врача реаниматолога в больницу Находки. В настоящее время люди находятся в отдельном здании терапевтического корпуса. Отмечено, что среди всех пациентов больных коронавирусом нет, – прокомментировали в правительстве Приморского края.

Помимо приемного покоя в здании расположились хирургия, травматология, терапия, реанимация и неврологическое отделение. Отметим, что буквально на прошлой неделе в больнице открылись новый рентген кабинет и кабинет КТ. Они расположились на первом этаже. До этого всех больных приходилось возить в Находку.

Сейчас тушение пожара продолжается, причины происшествия еще предстоит выяснить специалистам. На месте происшествия работает 21 человек личного состава, задействовано 7 пожарных машин.

Прокуратура Приморского края уже начала доследственную проверку по факту возгорания. Соблюдение правил пожарной безопасности специалисты ведомства проверят совместно с экспертами регионального управления МЧС России.

– По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, – констатировали в пресс-службе прокуратуры.

По словам местных жителей, дым видно за несколько километров.

– Все в городе с самого утра стоят на ушах. Сначала не поняла, когда услышала вой пожарных сирен, потом выглянула в окно и обомлела. Мы живем за несколько остановок, но даже у нас прекрасно видно масштаб происшествия, – поделилась местная жительница.

Дым распространился на всю округуФото: Милана СОКОЛ

Городская больница обслуживает не только население самого Партизанска, которое по данным прошлогодней переписи – 36 992 человек, но и предоставляет медицинские услуги жителям всего Партизанского городского округа.