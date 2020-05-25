2020-05-25T08:16:51+03:00
Происшествия

Губернатор Олег Кожемяко записал видео внутри еще не потушенного корпуса больницы в Партизанске

Подписчики критикуют проводку и называют все здание ветхим [видео ]
Сергей БАЛАНОВ
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Олег Кожемяко в Партизанске на месте пожара в больнице. Скриншот видеоОлег Кожемяко в Партизанске на месте пожара в больнице. Скриншот видео
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил за оперативность и слаженные действия пожарных и медперсонал Партизанской городской больницы №1, в которой рано утром 25 мая случился пожар и эвакуация. Причем сделал это прямо внутри вспыхнувшего корпуса, в то время как возгорание было локализовано, но еще не потушено.

Он отметил, что никто из пациентов и врачей не пострадал. Всех вовремя эвакуировали.

- Несмотря на ранее возгорание, больные были эвакуированы в соседний корпус. Перенесен был инвентарь, сохранен томограф. Сейчас здесь будет развернута работа и томографа, и реанимационного отделения. Сегодня же будет определен подрядчик, который приступит к осмечиванию производства ремонтных работ по этому корпусу, - отметил Олег Кожемяко.

Сейчас здесь работает порядка 40 человек. Выносить оборудование, разбирать завалы помогают спасатели из Находки. После разбора завалов здание осмотрят специалисты. Причины возгорания выясняются.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.

Подписчики в комментариях отмечают, что это уже не первый пожар для больницы. А еще критикуют проводку «из 18 века», не рассчитанную, видимо, на аппараты. Высказывают опасения и по поводу состояния самого здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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