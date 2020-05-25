Губернатор Олег Кожемяко записал видео внутри еще не потушенного корпуса больницы в Партизанске

25 Май 2020 2020-05-25T08:16:51+03:00

Олег Кожемяко в Партизанске на месте пожара в больнице. Скриншот видео

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил за оперативность и слаженные действия пожарных и медперсонал Партизанской городской больницы №1, в которой рано утром 25 мая случился пожар и эвакуация. Причем сделал это прямо внутри вспыхнувшего корпуса, в то время как возгорание было локализовано, но еще не потушено.

Он отметил, что никто из пациентов и врачей не пострадал. Всех вовремя эвакуировали.

- Несмотря на ранее возгорание, больные были эвакуированы в соседний корпус. Перенесен был инвентарь, сохранен томограф. Сейчас здесь будет развернута работа и томографа, и реанимационного отделения. Сегодня же будет определен подрядчик, который приступит к осмечиванию производства ремонтных работ по этому корпусу, - отметил Олег Кожемяко.

Сейчас здесь работает порядка 40 человек. Выносить оборудование, разбирать завалы помогают спасатели из Находки. После разбора завалов здание осмотрят специалисты. Причины возгорания выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780967" frameborder="0"></iframe> Губернатор Приморья Олег Кожемяко записал видео внутри загоревшейся больницы.

Подписчики в комментариях отмечают, что это уже не первый пожар для больницы. А еще критикуют проводку «из 18 века», не рассчитанную, видимо, на аппараты. Высказывают опасения и по поводу состояния самого здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU