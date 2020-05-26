2020-05-26T08:42:48+03:00
Происшествия

«Кто же будет виноват?»: элитный внедорожник спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

Водитель Lexus не уступил дорогу малолитражке, пострадали три авто [фото]
Милана СОКОЛ
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Lexus не пропустил авто, движущееся по главной дороге. Фото: dps_vl, AK_VDKLexus не пропустил авто, движущееся по главной дороге. Фото: dps_vl, AK_VDK
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Авария с участием трех автомобилей случилась при выезде со Снеговой на объездную трассу Патркокл — Седанка — Де-Фриз во Владивостоке. Аварийный комиссар, приехавший на место для оформления ДТП, констатировал, что виновником инцидента стал владелец новенького внедорожника Lexus. Пользователи социальных сетей опасаются, что поплатиться за неудачный маневр могут владельцы более дешевых авто.

В аварии пострадали 3 машины. Фото: dps_vl, AK_VDK

В аварии пострадали 3 машины. Фото: dps_vl, AK_VDK

По словам очевидцев, Lexus выезжал со второстепенной дороги и не уступил Toyota Ist, двигавшейся по главной. Джип задел малолитражку и она от удара врезалась во встрчный Mitsubishi Mirage.

От удара малолитражку откинуло на другое авто. Фото: dps_vl, AK_VDK

От удара малолитражку откинуло на другое авто. Фото: dps_vl, AK_VDK

Двойной подтекст у аварии, в которой, казалось бы, все очевидно, появился в свете недавних событий. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о другом ДТП с участием Mercedes на кольце Красного Знамени. Тогда люксовый кроссовер буквально снес малолитражку и по правилам дорожного движения должен был понести наказание. Происшествие попало на видео и обрело общественный резонанс, особенно, когда виновником признали водителя Toyota Passo. Весьма неоднозначный вывод вызвал волну негодования в интернете. Сейчас при любой похожей аварии, многие местные жители шутят: «Виноват Passo». Кстати, владелец прославившегося авто намерен обжаловать решение ГИБДД через суд.

«Как думаете, кто будет виновником, Ist или Mirage?», «Спорим, что Lexus окажется не виноват», «Я за Passo, как и обычно. А в итоге Mirage будет виноват, так как у владельца Lexus денег побольше зарядить будет», – обсуждают активно аварию подписчики популярного автомобильного сообщества Приморья.

Разбитые машины заняли часть дороги, осложняя проезд. Фото: dps_vl, AK_VDK

Разбитые машины заняли часть дороги, осложняя проезд. Фото: dps_vl, AK_VDK

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ИСТОЧНИК KP.RU

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