«Конкретной даты нет»: власти Приморья рассказали, как будут открывать предприятия
В Приморье с сегодняшнего дня, 26 мая, началось смягчение карантинного режима. Но все введенные меры в одночасье снять нельзя, поэтому двигаться все будет поэтапно. Так, сперва откроются многие непродовольственные магазины и другие организации.
Вот только для того чтобы вновь распахнуть двери руководству придется выдержать проверки административных комиссий. Поэтому не существует и конкретной даты, с которой все закрытые предприятия вновь начнут работать.
Открытие будет происходить постепенно в следующем порядке:
- Подготовка предприятий, фирм и компаний к соблюдению санитарных требований и норм;
- Проверка соблюдения санитарных требований и норм административными комиссиями;
- Публикация списка предприятий, фирм и компаний, которым разрешено работать.
Прочитать подробнее об изменениях режима можно здесь.
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