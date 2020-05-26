2020-05-26T07:00:12+03:00
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«Конкретной даты нет»: власти Приморья рассказали, как будут открывать предприятия

Начало первого этапа вовсе не означает, что все одномоментно возобновят работу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Власти Приморья рассказали, как будут открывать предприятияВласти Приморья рассказали, как будут открывать предприятияФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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В Приморье с сегодняшнего дня, 26 мая, началось смягчение карантинного режима. Но все введенные меры в одночасье снять нельзя, поэтому двигаться все будет поэтапно. Так, сперва откроются многие непродовольственные магазины и другие организации.

Вот только для того чтобы вновь распахнуть двери руководству придется выдержать проверки административных комиссий. Поэтому не существует и конкретной даты, с которой все закрытые предприятия вновь начнут работать.

Открытие будет происходить постепенно в следующем порядке:

- Подготовка предприятий, фирм и компаний к соблюдению санитарных требований и норм;

- Проверка соблюдения санитарных требований и норм административными комиссиями;

- Публикация списка предприятий, фирм и компаний, которым разрешено работать.

Прочитать подробнее об изменениях режима можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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