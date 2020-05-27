«Пешеход всегда прав, но не всегда жив»: приморца едва не снесла машина на зебре

27 Май 2020 2020-05-27T11:49:26+03:00

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Видео, снятое 27 мая на дороге во Владивостоке, стало причиной споров в социальных сетях. Очевидец заснял момент противостояния машины и человека. Дело в том, что пешеход начал переходить дорогу, не глядя по сторонам, рассчитывая, что на зебре ему должны уступить. С одной стороны логика верная и правила ПДД никто не отменял, ну с другой – жизнь дороже, и убедиться в отсутствии авто все же стоит.

На видео отчетливо заметно, что мужчина уверенно шагнул на нерегулируемый пешеходный переход. Водитель авто в свою очередь не успел среагировать на появившегося на дороге человека. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Но ответственность автомобилиста это не отменяет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781506" frameborder="0"></iframe> Пешехода едва не сбили на переходе во Владивостоке.Видео: dps.control

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря, споря, кто же в данной ситуации виноват больше.

«Пешеход всегда прав, но не всегда жив или цел. Лучше лишний раз головой повертеть, но остаться невредимым», «Пешеходы бессмертные? Машина резко не остановится. Надо тоже смотреть по сторонам», «Оба виноваты, пешеход бессмертный и гордый чтобы оборачиваться, а водила гонщик», Водитель должен быть всегда внимателен, а если ребенок, там все же зебра», делятся мнениями приморцы.

Буквально на днях похожая ситуация произошла в Уссурийске. Однако там водителя такси настигла моментальная карма. Правонарушение не только попало на видео, но и в поле зрения проезжающего мимо экипажа ДПС.

Не исключено, что во Владивостоке водитель в итоге также понесет наказание за грубое несоблюдение ПДД. Видеозапись уже разлетелась по социальным сетям. Полиция зачастую именно так вычисляет нарушителей. Стражи порядка сейчас ищут еще одного гонщика, который устроил скоростной заезд на автобусе, обгоняя коллегу.

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Обгоняя конкурента, один из перевозчиков выехал на встречную полосу. Записью уже заинтересовалась полиция [видео]

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ИСТОЧНИК KP.RU