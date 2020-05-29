2020-05-29T00:31:04+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пьяный таксист выехал на встречную полосу и протаранил две машины

Среди пострадавших оказался автомобиль его коллеги «по цеху» [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Водитель такси спровоцировал серьезное ДТП на Ладыгина. Фото: AK_VDK, dps_vlВодитель такси спровоцировал серьезное ДТП на Ладыгина. Фото: AK_VDK, dps_vl
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Вторые сутки подряд сотрудники таксомоторных компаний мелькают в сводках по Приморью и становятся героями публикаций в СМИ и пабликах. Буквально вчера «КП-Владивосток» подробного рассказывала о массовом ДТП, спровоцированном водителем такси во Владивостоке и дебошире-таксисте, который сломал руку медику из-за парковки в Находке. Новое ЧП произошло в районе улицы Ладыгина в приморской столице. При этом свидетели уверяют, что перевозчик был пьян.

Следующим на пути оказался Forester. Фото: AK_VDK, dps_vl

Следующим на пути оказался Forester. Фото: AK_VDK, dps_vl

Авария с участием Toyota Axio случилась возле дома №5 на Ладыгина. Машина с аракалом такси выехала на встречную сторону и задела припаркованную Toyota Prius, с эмблемой той же таксомоторной компании. Prius откатился назад и чудом не задел стоящий за ним автомобиль.

Первым под удар попал его коллега. Фото: AK_VDK, dps_vl

Первым под удар попал его коллега. Фото: AK_VDK, dps_vl

Припаркованная машина чудом не задела другую. Фото: AK_VDK, dps_vl

Припаркованная машина чудом не задела другую. Фото: AK_VDK, dps_vl

Но на «подбитом коллеге» таксист не остановился. Неуправляемая Axio задела бордюр и врезалась в Subaru Forester. Действия развернулись на пешеходном переходе. К счастью, никто не пострадал.

Столкновение случилось на зебре. Фото: AK_VDK, dps_vl

Столкновение случилось на зебре. Фото: AK_VDK, dps_vl

На место происшествия приехал аварийный комиссар и инспекторы ДПС. Мужчине предстоит серьезное разбирательство с полицией. Если наличие алкоголя подтвердилось, то таксист на долгое время попрощается с правами.

Во Владивостоке таксист разбил два авто.Видео: AK_VDK

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ИСТОЧНИК KP.RU

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