В Находке снимают важное ограничение

29 Май 2020 2020-05-29T16:50:25+03:00

Об этом губернатор намекнул в своем Инстаграме

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Сегодня мы уже писали о том, что важные новости зачастую приходится узнавать из Инстаграма губернатора. И вот очередное подтверждение: Олег Кожемяко сообщил, что с 30 мая в Находке запускается навигация маломерных судов.

Из-за коронавируса навигацию в Приморье в этом году открыли необычно поздно – 16 мая. Но тогда это коснулось всех муниципалитетов, кроме Находки. Напомним, город закрыт на карантин.

Но все же море берет свое. Находка – второй по величие порт края. Долго запрещать выходить в море было, наверное, несправедливо.

Но все же коронавирус накладывает ограничения. Если раньше за маломерными судами следил ГИМС, то теперь и Роспотребнадзор. При выходе на водные объекты рекомендуется ограничить посещение береговой полосы, соблюдать на суднах «социальную дистанцию», пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Владельцы судов теперь обязаны обеспечить масками, респираторами, дезинфицирующими средствами находящихся на борту людей, а дезинфекцию самого плавстредства проводить каждые два часа.

Проводить экскурсии, коммерческие прогулочные и другие массовые мероприятия с использованием маломерных судов в Приморье запрещается.

Губернатор сообщил хорошую новость в соцсетях

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ИСТОЧНИК KP.RU