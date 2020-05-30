Краснокнижная семья попала в объектив на озере во Владивостоке

30 Май 2020 2020-05-30T10:26:47+03:00

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Каждый год небольшое озеро в пригороде Владивостока притягивает фотографов и просто любопытных граждан, потому что именно сюда на сезон прилетают утки-мандаринки.

Фотографу Дмитрию Могильному повезло снять на видео целую семью. Правда, без отца-мандарина, но кадры получились все равно любопытные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/782116" frameborder="0"></iframe> Семья уток-мандаринок на озере во Владивостоке. Дмитрий Могильный.

Озеро находится в районе 44 школы, конечная остановка автобуса №24.

Тем временем природа преподносит сюрпризы один за другим. На днях стая косаток шокировала рыбаков возле мыса Тобизина на Русском острове. А вчера новый сюрприз - жителей Владивостока привели в неописуемый восторг два сивуча, которые приплыли к пляжу Юбилейный, в самый центр города.

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ИСТОЧНИК KP.RU