2020-05-30T10:26:47+03:00
Общество

Краснокнижная семья попала в объектив на озере во Владивостоке

Протока Соленая на Фанзаводе каждую весну привлекает «охотников» на уток-мандаринок
Сергей БАЛАНОВ
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Семья уток-мандаринок в пригороде Владивостока. Фото: Дмитрий МогильныйСемья уток-мандаринок в пригороде Владивостока. Фото: Дмитрий Могильный
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Каждый год небольшое озеро в пригороде Владивостока притягивает фотографов и просто любопытных граждан, потому что именно сюда на сезон прилетают утки-мандаринки.

Фотографу Дмитрию Могильному повезло снять на видео целую семью. Правда, без отца-мандарина, но кадры получились все равно любопытные.

Семья уток-мандаринок на озере во Владивостоке. Дмитрий Могильный.

Озеро находится в районе 44 школы, конечная остановка автобуса №24.

Тем временем природа преподносит сюрпризы один за другим. На днях стая косаток шокировала рыбаков возле мыса Тобизина на Русском острове. А вчера новый сюрприз - жителей Владивостока привели в неописуемый восторг два сивуча, которые приплыли к пляжу Юбилейный, в самый центр города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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