Краснокнижная семья попала в объектив на озере во Владивостоке
Каждый год небольшое озеро в пригороде Владивостока притягивает фотографов и просто любопытных граждан, потому что именно сюда на сезон прилетают утки-мандаринки.
Фотографу Дмитрию Могильному повезло снять на видео целую семью. Правда, без отца-мандарина, но кадры получились все равно любопытные.
Семья уток-мандаринок на озере во Владивостоке. Дмитрий Могильный.
Озеро находится в районе 44 школы, конечная остановка автобуса №24.
Тем временем природа преподносит сюрпризы один за другим. На днях стая косаток шокировала рыбаков возле мыса Тобизина на Русском острове. А вчера новый сюрприз - жителей Владивостока привели в неописуемый восторг два сивуча, которые приплыли к пляжу Юбилейный, в самый центр города.
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ИСТОЧНИК KP.RU