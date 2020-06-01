2020-06-01T05:34:53+03:00
Общество

Обновленная статистика: Приморье перешагнуло планку в 2000 по заболевшим COVID-19

Среди больных оказались малыши. Есть пациенты в тяжелом состоянии, некоторые подключены к ИВЛ
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В Приморье уже больше 2000 местных жителей заразились новой коронавирусной инфекциейВ Приморье уже больше 2000 местных жителей заразились новой коронавирусной инфекциейФото: Милана СОКОЛ
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Всего за сутки специалисты зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, 1 июня Приморье перешагнуло планку в 2000 по количеству больных COVID-19. С начала эпидемии в крае опасная инфекция выявлена у 2049 человек.

– В настоящее время среди проходящих лечение жителей края 35 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек – средней степени тяжести, – прокомментировали в правительстве Приморья.

Стоит отметить, что в число новых пациентов попали маленькие жители края. В детских садах Лучегорска и Находки выявлены больные, случаи пока единичные. По словам главы краевого Роспотребнадзора Татьяны Детковской, уже проводится эпидрасследование. Решается вопрос о закрытии садиков, где подтверждена инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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