Обновленная статистика: Приморье перешагнуло планку в 2000 по заболевшим COVID-19

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:34:53+03:00

В Приморье уже больше 2000 местных жителей заразились новой коронавирусной инфекцией Фото: Милана СОКОЛ

Среди больных оказались малыши. Есть пациенты в тяжелом состоянии, некоторые подключены к ИВЛ

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Всего за сутки специалисты зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, 1 июня Приморье перешагнуло планку в 2000 по количеству больных COVID-19. С начала эпидемии в крае опасная инфекция выявлена у 2049 человек.

– В настоящее время среди проходящих лечение жителей края 35 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек – средней степени тяжести, – прокомментировали в правительстве Приморья.

Стоит отметить, что в число новых пациентов попали маленькие жители края. В детских садах Лучегорска и Находки выявлены больные, случаи пока единичные. По словам главы краевого Роспотребнадзора Татьяны Детковской, уже проводится эпидрасследование. Решается вопрос о закрытии садиков, где подтверждена инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU