Обновленная статистика: Приморье перешагнуло планку в 2000 по заболевшим COVID-19
Всего за сутки специалисты зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, 1 июня Приморье перешагнуло планку в 2000 по количеству больных COVID-19. С начала эпидемии в крае опасная инфекция выявлена у 2049 человек.
– В настоящее время среди проходящих лечение жителей края 35 человек – в тяжелом состоянии, из них девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек – средней степени тяжести, – прокомментировали в правительстве Приморья.
Стоит отметить, что в число новых пациентов попали маленькие жители края. В детских садах Лучегорска и Находки выявлены больные, случаи пока единичные. По словам главы краевого Роспотребнадзора Татьяны Детковской, уже проводится эпидрасследование. Решается вопрос о закрытии садиков, где подтверждена инфекция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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