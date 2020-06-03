Во Владивостоке украли железобетонную защиту от коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T03:42:29+03:00

В середине мая блоки перегородили проезд на мыс Кунгасный Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пропали два блока, мешавших проезду на мыс Кунгасный

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2 июня во Владивостоке исчезли два железобетонный блока, которые препятствовали проезду автотранспорта на пляж мыса Кунгасного. Мэрия столицы Приморья заверила, что не имеет отношения к исчезновению.

«Предположительно, бетонные блоки на въезде на территорию Кунгасного украли. Поскольку режим повышенной готовности продлен до 15 июня, вместо украденного ограждения в ближайшие несколько дней будут установлены новые блоки», — конкретизировала пресс-служба администрации Владивостока.

Надо отметить, что жителей города пропажа блоков не огорчила. На пляж тут же потянулись люди, желающие позагорать у моря.

Напомним, некоторое время назад власти Владивостока начали устанавливать бетонные блоки на въездах к излюбленным горожанами местам отдыха.

В конце мая администрация города убрала блоки на проездах к набережной Спортивной гавани и маяку Токаревской кошки.

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ИСТОЧНИК KP.RU