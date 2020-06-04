«Чувствует себя хорошо»: пришли результаты теста губернатора Приморья на коронавирус
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сдал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Дело в том, что глава региона по «долгу службы» контактировал с заболевший журналисткой. Известная ведущая, которая сопровождала главу края в одной из рабочих поездок, забила тревогу, почувствовав недомогание. К счастью, карантин главе края не грозит, анализы на COVID-19 отрицательные.
Вместе с губернатором тестирование прошли некоторые сотрудники службы протокола и ряд других специалистов краевого правительства. Результат у всех отрицательный.
В два этапа тестирование сдала и пресс-служба ведомства. Пока готовы анализы части сотрудников, коронавирусной инфекции ни у кого не обнаружено. Оставшиеся заключения еще в процессе обработки. В качестве профилактики, нескольких специалистов перевели на удаленную работу, при этом ни у кого из них признаков заболевания нет.
Что касается невольной виновницы переполоха, журналистка сейчас лечится дома. Заболевание у Александры Мостовой протекает в легкой форме. Вслед за девушкой на карантин попали и 13 ее коллег с телеканала, на котором она работала. Коллектив Общественного телевидения Приморья ответственно подошел к распоряжению Роспотребнадзора,предоставив список тех, кто контактировал с журналисткой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коллектив приморского телеканала частично ушел на карантин из-за коронавируса у известной журналистки
В тесном контакте с ведущей находились 13 человек (подробнее...)
У журналистки из Приморья обнаружили коронавирус
У девушки резко пропало обоняние и она забила тревогу (подробнее...)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморском крае»