«Чувствует себя хорошо»: пришли результаты теста губернатора Приморья на коронавирус

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:33:50+03:00

Олег Кожемяко сдал анализы из-за контакта с заболевшей. Тестирование прошли и другие сотрудники правительства края

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сдал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Дело в том, что глава региона по «долгу службы» контактировал с заболевший журналисткой. Известная ведущая, которая сопровождала главу края в одной из рабочих поездок, забила тревогу, почувствовав недомогание. К счастью, карантин главе края не грозит, анализы на COVID-19 отрицательные.

Вместе с губернатором тестирование прошли некоторые сотрудники службы протокола и ряд других специалистов краевого правительства. Результат у всех отрицательный.

В два этапа тестирование сдала и пресс-служба ведомства. Пока готовы анализы части сотрудников, коронавирусной инфекции ни у кого не обнаружено. Оставшиеся заключения еще в процессе обработки. В качестве профилактики, нескольких специалистов перевели на удаленную работу, при этом ни у кого из них признаков заболевания нет.

Что касается невольной виновницы переполоха, журналистка сейчас лечится дома. Заболевание у Александры Мостовой протекает в легкой форме. Вслед за девушкой на карантин попали и 13 ее коллег с телеканала, на котором она работала. Коллектив Общественного телевидения Приморья ответственно подошел к распоряжению Роспотребнадзора,предоставив список тех, кто контактировал с журналисткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU