2020-06-04T14:06:04+03:00
Общество

Полиция шутку не оценила: «Супермена» из Уссурийска наказали за несанкционированный «полет» по городу

У парня отсутствовала страховка. Другу блогера тоже придется заплатить штраф [видео]
Милана СОКОЛ
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Парням выписали штрафыПарням выписали штрафыФото: принтскрин видео.
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Видео, размещенное в социальных сетях и СМИ, где весельчак из Уссурийска едет на крыше авто, не осталось без внимания полиции. Как и предполагалось, героя удалось быстро найти. Безобидная, по мнению парня шутка, привела сразу к нескольким штрафам. Хозяин машины, «летящий в позе Супермена», хоть и не был за рулем, наказан за отсутствие страховки. А его друг поплатится за нарушение правил перевозки людей.

Сам Андрей уверяет, что лишь хотел испытать себя и повеселить окружающих. Дорогу выбирал не особо оживленную и, в то время, когда большинство жителей города уже вернулись домой. Однако для полицейских подобные оправдания аргументом не стали. Стражи правопорядка шутку не оценили и за правонарушение ребят наказали по всей строгости закона.

"Супергероя" из Уссурийска нашли полицейские.Видео: пресс-служба отдела МВД России по городу Уссурийску

Правда сумма штрафов: 800 рублей за – отсутствие страхового полиса, и 1000 – «за человека на крыши», участников истории особо не огорчила. К тому же, оплатить квитанции можно со скидкой, если сделать это не позднее 20 дней с даты вынесения постановления. Поэтому ущерб великим не назовешь, а вот узнаваемость блогер уз Уссурийска явно обрел. Благодаря происшествию, парень уже засветился на федеральных каналах и в целом ряде СМИ.

– Я думаю есть преступники и посерьезнее данной шалости, которыми и следует заняться, – поделился Андрей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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