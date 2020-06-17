«Спасибо за новую фобию»: крупнейшую дальневосточную змею, ползущую по стене дома, засняли очевидцы
Змею, с легкостью преодолевающую отвесную поверхность, засняли очевидцы. В кадр попал внушительных размеров амурский полоз, путешествующий по кирпичной стене. В приморской группе в социальных сетях предостерегает жителей края, советуя закрывать окна от непрошеных гостей.
– Смотрите не только под ноги, и над головой, но и закрывайте дома окна! А то вот такой сюрприз может быть и у Вас дома, – отмечает администратор паблика pogoda_25_region.
Видео не осталось без внимания общественности, многие удивились умению пресмыкающегося ползать вертикально. Особо впечатлительные испугались.
Змея забралась на второй этаж.Видео: pogoda_25_region
«Они еще и по стенам лазить умеют», «Зачем я это посмотрела ? Теперь мне всегда кажется, что у меня змея дома», Закрою я наверное окна. Включу кондей и хватит воздуха», «Лучше бы я этого не видела», «Дальневосточный полоз. Неядовит!!!! Любопытен, ведет себя, как собачка, ползает следом и наблюдает за вашими действиями. Неагрессивен» – делятся пользователи в сети.
Отметим, что амурский полоз действительно прекрасно ползает по наклонным поверхностям, в отличие, например от щитомордника, который двигается лишь горизонтально. Полоз – не ядовитый, но своими размерами может напугать. Самая крупная Дальнего Востока достигает в длину двух метров.
Жители Приморья довольно часто встречаются с пресмыкающимися не только в лесу, но и в городе. Недавно даже удалось заснять схватку змеи и птиц в центре Партизанска.
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ИСТОЧНИК KP.RU