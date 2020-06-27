«Мальчик на Лексусе» принес извинения жителям Владивостока
Молодой человек, который во время ливня во Владивостоке специально проехал по луже, чтобы облить прохожих, решил принести извинения. Он выложил в социальную сеть видео, в котором говорит: "«Никого не хотел обидеть и чем-то задеть. Никого не провоцировал. Ну да, бывает глупим, и я совершил глупость. Извините меня, я реально не хотел этого делать».
В искренность парня верится с трудом. Еще вчера он хохотал на видео над своей «шуткой». Дерзко и нецензурно отвечал в соцсетях всем, кто негативно высказывался о его действиях. Неприглядный поступок вызвал сильный резонанс в социальных сетях и многие из комментаторов пообещали найти автомобильного хулигана и «жестко разобраться». Возможно, кому-то уже удалось поговорить с хамом, а может быть его напугала столь мощная волна гнева, вызванная глупой выходкой.
Хам за рулем, обливший людей грязной водой. решил извиниться.Видео: инстаграм-паблик dps_vl
К тому же, как уже сообщала «Комсомолка» водителем «Lexus» пообещала заняться полиция. Как выяснилось, парень ранее уже привлекался к ответственности за подобные хамские поступки.
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ИСТОЧНИК KP.RU