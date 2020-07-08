Во Владивостоке застройщик устанавливает бетонные блоки через машины местных жителей
Весьма необычный способ разгрузки стройматериалов засняли жители дома №104 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Огородить территорию для будущей стройки рабочие решили быстро и безоговорочно, не взирая на припаркованные машины.
По словам очевидцев, эвакуатор подъехал первый раз с утра. Владельцев припаркованных вдоль обочины авто рабочие решили не дожидаться и начали разгрузку прямо над ними.
Бетонные блоки на Красного Знамени, 104, перегрузили, не убирая машин.Видео: предоставлено очевидцами
– Техника безопасности – ноль, через припаркованные авто работают с грузом, – отметили горожане.
Возмущения местных жителей остались без внимания. Как уверяют свидетели, кран уезжал, а после возвращался с новой партией блоков, перекрывая проезд на узком участке дороги.
Движение было временно перекрыто.Видео: предоставлено очевидцами
Напомним, вдоль строчки дома 92-104 на Красного Знамени планируется построить общественно-бытовой центр. Местные жители уверены, что арендатор земли нарушает законодательство, планируя разместить объект в непосредственной близости с жилым фондом. Свои права люди намерены отстаивать в суде. Ранее на территории прошла вырубка деревьев, которую мэрия обязала временно приостановить. В законности действий сейчас разбирается прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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