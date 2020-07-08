Во Владивостоке застройщик устанавливает бетонные блоки через машины местных жителей

8 Июль 2020 2020-07-08T04:42:49+03:00

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Весьма необычный способ разгрузки стройматериалов засняли жители дома №104 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке. Огородить территорию для будущей стройки рабочие решили быстро и безоговорочно, не взирая на припаркованные машины.

По словам очевидцев, эвакуатор подъехал первый раз с утра. Владельцев припаркованных вдоль обочины авто рабочие решили не дожидаться и начали разгрузку прямо над ними.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789177" frameborder="0"></iframe> Бетонные блоки на Красного Знамени, 104, перегрузили, не убирая машин.Видео: предоставлено очевидцами

– Техника безопасности – ноль, через припаркованные авто работают с грузом, – отметили горожане.

Возмущения местных жителей остались без внимания. Как уверяют свидетели, кран уезжал, а после возвращался с новой партией блоков, перекрывая проезд на узком участке дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789178" frameborder="0"></iframe> Движение было временно перекрыто.Видео: предоставлено очевидцами

Напомним, вдоль строчки дома 92-104 на Красного Знамени планируется построить общественно-бытовой центр. Местные жители уверены, что арендатор земли нарушает законодательство, планируя разместить объект в непосредственной близости с жилым фондом. Свои права люди намерены отстаивать в суде. Ранее на территории прошла вырубка деревьев, которую мэрия обязала временно приостановить. В законности действий сейчас разбирается прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU