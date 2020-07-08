Оправданы приморцы, пострадавшие при взрыве газового баллона на «Восточной верфи»
Завершено расследование тяжелого группового несчастного случая на территории судостроительного предприятия «Восточная верфь». Комиссия, в которую входил представитель Федерации профсоюзов Приморья, доказала невиновность работников. Их пытались обвинить в нарушении правил охраны труда, сообщила пресс-служба ФППК.
Инцидент произошел на «Восточной верфи» в мае этого года. Из-за взрыва ацетиленового баллона ожоги получили трое сборщиков предприятия в возрасте 29, 44 и 55 лет.
— Представители поставщика газового баллона, который взорвался при проведении работ, пытались обвинить в происшествии пострадавших сотрудников. Комиссия по расследованию настояла на независимой экспертизе, которую оплатил работодатель. Ее результаты показали, что баллон поступил на предприятие в неисправном состоянии. Теперь ответственность за тяжелый несчастный случай на производстве будет нести поставщик, — рассказал технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков.
Как отметил инспектор, не впервые вину за тяжелый несчастный случай или смерть работника пытаются свалить на пострадавшее лицо. Задача представителей профсоюзов — защитить работников от несправедливых нападок.
По данным профсоюзов Приморья, с начала 2020 года в крае зарегистрировано 55 тяжелых травм и 49 смертей на рабочих местах.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:
Гендиректор «Восточной верфи» прокомментировал ущерб от взрыва, в котором пострадал человек
Ударная волна выбила окна в цеху [видео]
Пострадали три работника, а не один: СУ СК проводит проверку по факту взрыва на «Восточной верфи»
Ранее на территории завода взорвался газовый баллон [подробно]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU