Оправданы приморцы, пострадавшие при взрыве газового баллона на «Восточной верфи»

8 Июль 2020 2020-07-08T04:03:05+03:00

Последствия взрыва газового баллона на "Восточной верфи". Скриншот видео из социальных сетей

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Завершено расследование тяжелого группового несчастного случая на территории судостроительного предприятия «Восточная верфь». Комиссия, в которую входил представитель Федерации профсоюзов Приморья, доказала невиновность работников. Их пытались обвинить в нарушении правил охраны труда, сообщила пресс-служба ФППК.

Инцидент произошел на «Восточной верфи» в мае этого года. Из-за взрыва ацетиленового баллона ожоги получили трое сборщиков предприятия в возрасте 29, 44 и 55 лет.

— Представители поставщика газового баллона, который взорвался при проведении работ, пытались обвинить в происшествии пострадавших сотрудников. Комиссия по расследованию настояла на независимой экспертизе, которую оплатил работодатель. Ее результаты показали, что баллон поступил на предприятие в неисправном состоянии. Теперь ответственность за тяжелый несчастный случай на производстве будет нести поставщик, — рассказал технический инспектор труда ФППК Валерий Онисенков.

Как отметил инспектор, не впервые вину за тяжелый несчастный случай или смерть работника пытаются свалить на пострадавшее лицо. Задача представителей профсоюзов — защитить работников от несправедливых нападок.

По данным профсоюзов Приморья, с начала 2020 года в крае зарегистрировано 55 тяжелых травм и 49 смертей на рабочих местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU