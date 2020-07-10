Инспекторы ППС из Артема задержали убийцу, зарезавшего женщину
Начальник УМВД России по Приморскому краю Олег Стефанков решил поощрить инспекторов патрульно-постовой службы полиции из Артема, задержавших подозреваемого в тяжком преступлении.
Жительница Артема сообщила в полицию о том, что рядом с искусственным озером в поселке Заводском 36-летней женщине нанесено ножевое ранение и она скончалась в машине скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и представители Следственного комитета. Правоохранители установили, что убийцей стал сожитель женщины. После случившегося мужчина скрылся.
Подозреваемого объявили в розыск и ночью наряд патрульно-постовой службы в составе сержантов полиции Ивана Мизгирева и Павла Мазура обнаружил подозреваемого. Увидев полицейских, преступник бросился бежать, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Фигурант дела находится под стражей.
Инспекторы патрульно-постовой службы полиции Иван Мизгирев и Павел Мазур будут поощрены, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
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ИСТОЧНИК KP.RU