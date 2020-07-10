2020-07-10T11:26:46+03:00
Общество

Обвиняемый во взяточничестве директор Приморского океанариума проведет два месяца под стражей

Приморский краевой суд избрал Сергею Логинову меру пресечения
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сергей Логинов подозревается во взяточничестве в крупном размереСергей Логинов подозревается во взяточничестве в крупном размере
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Сегодня, 10 июля, во Владивостоке Приморский краевой суд избрал меру пресечения директору Приморского океанариума, которого подозревают в получении взятки. Он заключен под стражу сроком на два месяца.

Сергей Логинов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствию известно, что деньги в размере 2 млн рублей он получил через посредника за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. Спустя время Логинов снова получил взятку, а именно 8 июля 2020 года. После передачи взятки и Логинова и посредника задержали сотрудники ФСБ.

Директора Приморского океанариума заключили под стражу.

Кстати, не только Логинову избрали меру пресечения. Посреднику вручена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Обвиняемый во взяточничестве директор Приморского океанариума проведет два месяца под стражей
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