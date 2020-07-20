«Очень много палаток унесло в море»: непогода застала отдыхающих в Приморье врасплох
Обрушившийся на Приморье шквальный ветер с дождем, застал врасплох тех, кто рискнул остаться на побережье, не взирая на прогнозы погоды. В неприятной ситуации оказались туристы, отдыхающие на полуострове Ханган, вблизи Большого Камня. По сообщениям очевидцев, многие палатки попросту уносит в море.
Шквальный ветер обрушился на побережье в Приморье.Видео: dpscontrol
– На видео не видно, но я только что оттуда, три в воде точно видел, – рассказывает в социальных сетях один из очевидцев.
Стоит отметить, что палатки находятся в непосредственной близости к воде, так как береговая линия на пляже довольно узкая.
– За неделю предупреждали. Можно было укрепиться, или уехать. Но нет, будут сидеть пока в море не унесет, – отмечают пользователи социальных сетей.
Напомним, спасатели заблаговременно распространили предупреждение о непогоде с просьбой не покидать пределы населенных пунктов. Приморцев попросили воздержаться от купания, выхода в море и туристических маршрутов. Сильные дожди с грозами и шквальным ветром накроют весь край. Из-за непогоды в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Ситуация должна улучшиться в ночь на вторник.
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ИСТОЧНИК KP.RU