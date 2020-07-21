Появилось видео задержания нападавшего на работницу такси во Владивостоке

21 Июль 2020 2020-07-21T04:01:17+03:00

Подозреваемый не смог объяснить причины своей агрессии, обвинив во всем алкоголь [видео]

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Полицейские Владивостока уже добросили 29-летнего местного жителя, который напал на женщину-водителя такси. Причины своего неадекватного поведения пассажир толком не смог объяснить. Мужчина лишь отметил, что был пьян и принес извинения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791614" frameborder="0"></iframe> Полицейские Владивостока задержали агрессивного клиента, который напал на женщину-водителя.Видео: пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Напомним, 32-летняя сотрудница одной из таксомоторных компаний Владивостока забрала клиента на Борисенко и повезла на улицу Слуцкого. Мужчина вел себя довольно странно. Изначально попросил ехал через кладбище, а в конце пути заверил, что ему плохо, с просьбой остановить машину недалеко от дома.

Как только водитель остановилась, неадекватный пассажир набросился на нее. Как и подозревали близкие, в качестве оружия для нападения он использовал бутылку. Знакомые и дочь пострадавшей уверяют, что сначала злоумышленник ударил ее по голове, а после начал орудовать получившейся «розочкой». Женщине удалось вырваться, на крики сбежались местные жители и преступник ретировался. В больницу горожанку отвезли коллеги по работе, которых она вызвала по рации.

Установить личность нападавшего удалось довольно быстро, благодаря кадрам с видеорегистратора из такси и общественному резонансу. В преступлении подозревают жителя Первомасйкого района. Мужчина уверяют, что был пьян и якобы решил напасть, чтобы не платить за проезд. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку прокомментировали, что степень тяжести вреда, настенного потерпевшей, поможет установить экспертиза. Нападавшему грозит до 2 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU