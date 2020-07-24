Светящаяся 3D надпись «Добро пожаловать во Владивосток» появится в пригороде столицы Приморья

24 Июль 2020 2020-07-24T03:40:19+03:00

Мэрия начала поиск подрядной организации, способной воплотить замысел дизайнеров в жизнь

Изменить размер текста: A A

Объемную световую надпись «Добро пожаловать во Владивосток» планирует установить мэрия на улице Маковского, на откосе между остановками общественного транспорта «Амурский залив» и «Санаторная».

Как сообщило управление дорог и благоустройства администрации города, сейчас ведется поиск подрядной организации, которая займется изготовлением и размещением нового арт-объекта.

Световые надписи на улицах, наряду с топиарными фигурами в скверах города, стали одним из нововведений в концепции украшения Владивостока в этом году.

В темное время суток надпись будет светитьсяФото: Администрация Владивостока

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU