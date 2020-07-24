Светящаяся 3D надпись «Добро пожаловать во Владивосток» появится в пригороде столицы Приморья
Объемную световую надпись «Добро пожаловать во Владивосток» планирует установить мэрия на улице Маковского, на откосе между остановками общественного транспорта «Амурский залив» и «Санаторная».
Как сообщило управление дорог и благоустройства администрации города, сейчас ведется поиск подрядной организации, которая займется изготовлением и размещением нового арт-объекта.
Световые надписи на улицах, наряду с топиарными фигурами в скверах города, стали одним из нововведений в концепции украшения Владивостока в этом году.
В темное время суток надпись будет светитьсяФото: Администрация Владивостока
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ИСТОЧНИК KP.RU