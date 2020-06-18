«Нашествие» на Владивосток зеленых человечков и зверюшек продолжается
Новые садовые скульптуры (фигуры) появились на территории еще одной зоны отдыха владивостокцев — в сквере имени Суханова. На этот раз оформители городского пространства выбрали анималистично-сказочную тематику.
Фото: сайт администрации Владивостока
Многофигурная композиция, размещенная в сквере, представляет собой компанию из семи кроликов различного калибра, сидящих на лужайке перед небольшим сооружением с деревянной дверью. Пресс-служба мэрии называет его «домиком хоббита». Дополняют картину зеленые, как и все остальное, валун и гриб.
Фото: сайт администрации Владивостока
Чуть в стороне, рядом с книжным шкафом — он стоит в сквере уже давно — появилась еще одна фигура. Сидящий на тумбе мальчик, с увесистой книгой в руках. Не просто книгой, а учебником «Как стать двоечником». Судя по вырванному из книги листу, превращенному в самолетик, эту науку мальчишка уже постиг.
Фото: сайт администрации Владивостока
— В сквере Суханова мы решили воплотить тему детства, некоего волшебства. Поэтому выбрали сказочных персонажей и героев. Надеемся, что новое украшение сквера понравится горожанам, — сообщает заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации города Ольга Цой.
Фото: сайт администрации Владивостока
Стоит отметить, что жители города, обсуждая в социальных сетях инициативу мэрии по украшению города такими фигурами, в основной массе высказываются позитивно.
Напомним, этим летом во Владивостоке установят 30 садовых фигур. Помимо этого, на клумбы, в цветники, скверы и парки города высадят 400 тысяч цветов. А зеленые зоны пополнят 25 тысяч деревьев и кустарников.
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