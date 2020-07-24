Стали известны подробности столкновения большегрузов в центре Владивостока
Авария с участием двух большегрузов и 4 легковых авто, которая произошла в центре приморской столицы, стала причиной госпитализации 4 человек. Помощь медиков в том числе понадобилась двум водителям крупногабаритных авто, одного из мужчин зажало в салоне. В районе остановки общественного транспорта «Дальпресс» по-прежнему работают оперативные службы города. Последствия ДТП еще не устранили.
Первые минуты после массового столкновения авто во Владивостоке.Видео: Кирилл Киреев
– В результате происшествия пострадали 4 человека. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены каретами скорой помощи в городскую клиническую больницу № 2, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС Росси по Приморскому краю.
По данным ведомства, тревожный вызов с Океанского проспекта поступил в 18:21. Спустя 9 минут на место прибыли первые расчеты. Напомним, у большегруза, по предварительным данным, отказали тормоза. Самосвал протаранил «собрата», автомобили по пути следования и врезался в кафе. Вторая фура тоже затормозила о здание.
Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto
В ликвидации последствий участвуют 25 человек и 9 единиц техники. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, пропуская пассажирский транспорт. Автомобилистов отправляют в объезд по смежным улицам.
ДТП заблокировало движение в центре приморской столицы. Фото: Кирилл Киреев.
Что сейчас происходит на месте массовой аварии на Дальпрессе во Владивостоке.Автор: Дмитрий Могильный
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Кто-то вылетел из машины»: в центре Владивостока большегрузы протаранили кафе, есть пострадавшие
На месте ЧП работает полиция, скорая и пожарные. Движение в центр полностью заблокировано [фото, видео]
Появилось видео масштабной массовой аварии с большегрузами в центре Владивостока
У одного из большегрузов могли отказать тормоза [фото, видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU