2020-07-24T14:46:42+03:00
Происшествия

Стали известны подробности столкновения большегрузов в центре Владивостока

Пострадали 4 человека, одного из водителей зажало в салоне. Последствия ЧП еще ликвидируют, на месте работает тяжелая техника и 25 человек [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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В аварии пострадали 6 автомобилей и минимум 4 человека. Фото: Николай Потапов.В аварии пострадали 6 автомобилей и минимум 4 человека. Фото: Николай Потапов.
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Авария с участием двух большегрузов и 4 легковых авто, которая произошла в центре приморской столицы, стала причиной госпитализации 4 человек. Помощь медиков в том числе понадобилась двум водителям крупногабаритных авто, одного из мужчин зажало в салоне. В районе остановки общественного транспорта «Дальпресс» по-прежнему работают оперативные службы города. Последствия ДТП еще не устранили.

Первые минуты после массового столкновения авто во Владивостоке.Видео: Кирилл Киреев

– В результате происшествия пострадали 4 человека. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены каретами скорой помощи в городскую клиническую больницу № 2, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС Росси по Приморскому краю.

По данным ведомства, тревожный вызов с Океанского проспекта поступил в 18:21. Спустя 9 минут на место прибыли первые расчеты. Напомним, у большегруза, по предварительным данным, отказали тормоза. Самосвал протаранил «собрата», автомобили по пути следования и врезался в кафе. Вторая фура тоже затормозила о здание.

Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto

В ликвидации последствий участвуют 25 человек и 9 единиц техники. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, пропуская пассажирский транспорт. Автомобилистов отправляют в объезд по смежным улицам.

ДТП заблокировало движение в центре приморской столицы. Фото: Кирилл Киреев.

ДТП заблокировало движение в центре приморской столицы. Фото: Кирилл Киреев.

Что сейчас происходит на месте массовой аварии на Дальпрессе во Владивостоке.Автор: Дмитрий Могильный

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ИСТОЧНИК KP.RU

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