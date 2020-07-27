«Алиса врать не будет»: поисковые системы путают приморского Вина Дизеля с американским актером

27 Июль 2020 2020-07-27T07:42:59+03:00

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Обычный парень из Кипарисово настолько вжился в образ главного героя фильма «Форсаж», что запутал даже умные поисковики в интренете. Голосовой помощник «Яндекс», как и система поиска по картинке отмечают 100% схожесть приморского двойника с американским актером Вином Дизелем.

Мы поэкспериментировали и поменяли фото, результат тот же.Фото: Яндекс

«КП-Владивосток» подробно рассказывала о многодетном отце из Приморья, который записал шуточное видео в стиле «Форсажа» и буквально за несколько месяцев стал популярным. Чтобы походить на своего кумира и поддерживать образ Доменико Теоррето, 25-летний Геннадий побрился налысо, приоделся и перенял мимику персонажа. Судя по реакции в соцсетях, получилось очень похоже.

Предложения по работе не заставили себя долго ждать. Двойник Торетто из «Форсажа» тоже подался в кинематограф. Сейчас Геннадий снимается в фильме «Брат по крови» молодого кинорежиссера из Якутии Алексея Михайлова. Деревенские репортажи на личной страничке у местного Дизеля сменились спортивными авто, красивыми девушками и частыми гастролями – пока что только во Владивосток и Уссурийск.

Жизнь у парня стала явно разнообразнее. Фото: toretto_125rus

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