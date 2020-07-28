«Сама бы я не отбилась»: стая бродячих собак накинулась на жительницу Владивостока

28 Июль 2020 2020-07-28T06:56:00+03:00

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Неприятная история, но, к счастью, со счастливым финалом развернулась в районе Второй речки во Владивостоке. Жительницу города, которая каталась на велосипеде, атаковала стая бродячих собак. На помощь к человеку в беде поспешили экипаж джипа.

История случилась в минувшую субботу. Прогулка местной жительницы могла закончиться довольно печально, если бы не очевидцы.

– Я ехала на велосипеде по дороге от автовокзала к Дому молодежи. На меня выскочила стая агрессивных псов, которые стали облаивать и нападать. Люди на белой Toyota Land Сruiser заметили издалека, что я в беде. Стали сигналить и поехали прямо на эту свору. Сама бы я не отбилась. Собаки были очень агрессивно настроены. Номер авто, к сожалению, не успела посмотреть. Спасибо им большое, – поделилась горожанка в сообществе blog_vladivostok в инстаграме.

Отметим, что проблема бездомных собак стоит остро по всему Приморью. По информации сайта правительства края, в этом году должны открыться 6 приютов для животных. «КП-Владивосток» ранее рассказывала, что зимой во Владивостоке бродячая собака покусала 11-летнюю школьницу. По словам матери пострадавшего ребенка, возле их дома на 2-ой Поселковой целая стая агрессивных псов.

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ИСТОЧНИК KP.RU