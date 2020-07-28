«Ад для перефекциониста»: строительство дороги в Приморье удивило пользователей сети

28 Июль 2020 2020-07-28T11:08:29+03:00

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«Идеальное инженерное решение» – не иначе, засняли очевидцы на в районе игорной зоны «Приморье», где строится новая дорога. Канализационный люк по какой-то причине оказался разделен бордюром. Естественно, что столь необычный подход не остался незамеченным.

Жители Приморья соревнуются в остроумии под постом с подборкой фотографий с дороги вблизи Артема, где располагается интегрированная развлекательная зона.

«А мы думали, что смешнее разметки нанесенной прям на дохлую кошку ничего быть не может», «Ад для перфекциониста», «Илона Маска хватил инфаркт», «Сначала подумал, что фотошоп», «Начинали хайтэк, закончили нихайтак», «Отстой. За такие деньги можно было и на четыре части разделить», – шутят жители Приморья.

Части оказались на разных уровняхФото: dps_vl

Отметим, на строительство дороги внутри игорной зоны планируется выделить из федерального бюджета больше 263 миллионов рублей. На участке вдоль бухты Муравьиная планируется построить двухполюсную дорогу. Здесь же готовится к открытию казино «Шамбала». Планируется, что новое развлекательное заведение заработает уже в августе.

Примечательно, что курьезные случаи при строительстве и благоустройстве дорог в Приморье, случаются довольно часто. Так, несколько лет назад всю Россию облетело фото, сделанное в Михайловском районе края. На территории ТОР во время закладки свинокомплекса и подводке к нему коммуникаций, в асфальт оказался закатан бетонный столб ЛЭП. Позже опору убрали с середины дороги.

Также «Комсомолка» писала о недавнем инциденте на дороге в село Ясное. На испещренном ямами участке появилась новенькая разметка, прямо поверх выбоин.

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ИСТОЧНИК KP.RU