«Такой шедевр испортили»: разделенный бордюрами люк в Приморье решили переделать

29 Июль 2020 2020-07-29T03:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Приморья набирает популярность фото люка, разделенного пополам бордюром. Всего за сутки, кадры с приморской дороги набрали десятки тысяч лайков и множество комментариев. Пока пользователи сети гадают о целесообразности подобного инженерного хода, дорожники уже решили исправить оплошность, допущенную при строительстве трассы в интегрированной игорной зоне «Приморье».

Люк разделили бордюромФото: dps_vl

Канализационный люк, открыть, который не так-то просто, появился на дороге вблизи Артема, недалеко от бухты Муравьиная. Именно здесь строится трасса и готовится к открытию новое казино «Шамбала». Однако сооружение для доступа к подземным коммуникациям пользователи сети моментально высмеяли. Работа над ошибками не заставила себя долго ждать. Накануне вечером очевидцы засняли этот же колодец, но уже с демонтированным бордюром. Судя по всему, строители решили найти более адекватное решения, чем разделение конструкции напополам.

Работа над ошибками. Фото: blog_vladivostok

«Эх! Такое творение испортили», «Ну, и зачем нажаловались, хоть как-то было, теперь так и оставят», «Это был двойной люк, двойного уровня», – делятся приморцы.

«Ад для перефекциониста»: строительство дороги в Приморье удивило пользователей сети

Кадры, которые стали популярными, заставят улыбнуться многих [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU