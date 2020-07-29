2020-07-29T03:09:05+03:00
Общество

«Такой шедевр испортили»: разделенный бордюрами люк в Приморье решили переделать

Жители края высмеяли в сети ремонт по «нанотехнологиям»
Милана СОКОЛ
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Дорожники разобрали люк-преткновения. Фото: соцсетиДорожники разобрали люк-преткновения. Фото: соцсети
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В социальных сетях Приморья набирает популярность фото люка, разделенного пополам бордюром. Всего за сутки, кадры с приморской дороги набрали десятки тысяч лайков и множество комментариев. Пока пользователи сети гадают о целесообразности подобного инженерного хода, дорожники уже решили исправить оплошность, допущенную при строительстве трассы в интегрированной игорной зоне «Приморье».

Люк разделили бордюром Фото: dps_vl

Люк разделили бордюромФото: dps_vl

Канализационный люк, открыть, который не так-то просто, появился на дороге вблизи Артема, недалеко от бухты Муравьиная. Именно здесь строится трасса и готовится к открытию новое казино «Шамбала». Однако сооружение для доступа к подземным коммуникациям пользователи сети моментально высмеяли. Работа над ошибками не заставила себя долго ждать. Накануне вечером очевидцы засняли этот же колодец, но уже с демонтированным бордюром. Судя по всему, строители решили найти более адекватное решения, чем разделение конструкции напополам.

Работа над ошибками. Фото: blog_vladivostok

Работа над ошибками. Фото: blog_vladivostok

«Эх! Такое творение испортили», «Ну, и зачем нажаловались, хоть как-то было, теперь так и оставят», «Это был двойной люк, двойного уровня», – делятся приморцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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