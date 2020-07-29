«Такой шедевр испортили»: разделенный бордюрами люк в Приморье решили переделать
В социальных сетях Приморья набирает популярность фото люка, разделенного пополам бордюром. Всего за сутки, кадры с приморской дороги набрали десятки тысяч лайков и множество комментариев. Пока пользователи сети гадают о целесообразности подобного инженерного хода, дорожники уже решили исправить оплошность, допущенную при строительстве трассы в интегрированной игорной зоне «Приморье».
Люк разделили бордюромФото: dps_vl
Канализационный люк, открыть, который не так-то просто, появился на дороге вблизи Артема, недалеко от бухты Муравьиная. Именно здесь строится трасса и готовится к открытию новое казино «Шамбала». Однако сооружение для доступа к подземным коммуникациям пользователи сети моментально высмеяли. Работа над ошибками не заставила себя долго ждать. Накануне вечером очевидцы засняли этот же колодец, но уже с демонтированным бордюром. Судя по всему, строители решили найти более адекватное решения, чем разделение конструкции напополам.
Работа над ошибками. Фото: blog_vladivostok
«Эх! Такое творение испортили», «Ну, и зачем нажаловались, хоть как-то было, теперь так и оставят», «Это был двойной люк, двойного уровня», – делятся приморцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU