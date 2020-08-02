2020-08-02T09:27:59+03:00
Происшествия

Уже больше 7000, в Приморье продолжает расти число больных коронавирусом

Специалисты отмечают высокий темп распространения опасного заболевания
Ярослав ЮРИН
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В крае продолжается прирост заболевших новой коронарисной инфекциейВ крае продолжается прирост заболевших новой коронарисной инфекциейФото: Милана СОКОЛ
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Число больных COVID-19 неумолимо растет. Всего за сутки подтвержден диагноз еще у 101 пациента. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье уже перешагнуло отметку в 7 000.

– На сегодняшний день количество людей с диагнозом COVID-19 составляет уже 7 019 человек. Темп прироста заболевания в крае еще достаточно высокий – 1,5% , – прокомментировали в правительстве Приморья.

Согласно обновленной статистике, за сутки вылечились еще 64 человека. Общее число тех, кто победил инфекцию составило 5 388 человек. Справиться с заболеванием не смогли еще 2 приморца, число погибших от коронавируса в крае достигло 84.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Приморье продолжают работать административные комиссии. Специалисты следят за соблюдением режима повышенной готовности, который продлен до середины августа. Только за субботу в суды направлено 19 административных протоколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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